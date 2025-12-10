Escolares de quinto año del colegio Juan Pablo Peregrino de Carabayllo ingresan a la UNI

Este último domingo se realizó el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 2026-I dirigido solo a escolares de quinto año de secundaria a nivel nacional donde se ofrecieron 78 vacantes para Lima y Callao, ocho de ellas fueron ocupadas por los estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino del distrito de Carabaylllo, quienes obtuvieron altos puntajes que les permitió cubrir la única o una de las pocas vacantes ofrecidas en sus 32 carreras profesionales.

Ellos son: Karol Jaque Huayta (16 años) en Ingeniería Aeroespacial dónde solo se ofreció una vacante y el adolescente con su algo puntaje superó a los cientos de posibilidades interesados en seguir estudios. En los casos de; Sebastián Campos Cubas (17) en Ingeniería de Química, Aaron Vasquez Crespo (16 años) en Ingeniería Sanitaria; Benjamin Ore Rodrigo (16 años) en Ingeniería Eléctrica y Primogénito Rupay Quispe (16 años) en Ingeniería de Minas solo ofrecieron dos vacantes, una de ellas fue alcanzada por los jóvenes de Lima Norte.

También, Jean Franco Fabián Mautino (17) en Ingeniería de Software; Kevin Pintado Gómez (17 años) en Ingeniería Civil: Primogénito Rupay y Adrián Zavaleta Correa (17 años) en Ingeniería Industrial

Respecto al examen, en las carreras de Ingeniería y Ciencias, la prueba consistió en 60 preguntas, con un tiempo límite de 2 horas y 45 minutos. Para los postulantes a Arquitectura, se adicionaron 10 preguntas de aptitud vocacional, y la prueba duró 2 horas y 45 minutos más 30 minutos adicionales para esa sección.

Colegio cuna de Primeros puestos y cómputos

Según la Lic. Yamiry Julca Sánchez, directora de la institución educativa, no es la primera vez que los estudiantes del colegio de Carabaylllo sobresalen con altos puntajes y ocupan los primeros puestos en las diferentes carreras. En los últimos tres años han figurado en los cómputos generales del proceso de admisión más exigente del país, como es el que realiza la UNI. En el 2025, Rafael Ricaldi Tandaypan obtuvo el máximo puntaje de todo el proceso. Ahora en el 2026 han logrado ingresar a la casa superior, 15 escolares, es un gran paso del colegio a la universidad.

Con los ingresantes del proceso de la UNI, la institución educativa Juan Pablo Peregrino suma más de 200 adolescentes que han ingresado en los últimos meses a importantes universidades nacionales y particulares como son:: Universidad del Callao, UNI, Universidad San Marcos, Agraria La Molina, Cayetano Heredia, PUCP, entre otras.

Este gran paso que logran los estudiantes es gracias a la formación integral que brinda el colegio desde el nivel Inicial donde integran la parte académica, científica, – cultural y social, así como el acompañamiento psicológico a cargo de excelentes profesionales y el apoyo continuo de los padres de familia.