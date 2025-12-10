Equipo Especial Lava Jato pide 11 años de cárcel para ex funcionarios apristas por caso tramo 4 del Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil

La fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó acusación fiscal contra los ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista, José Ortiz, Mario Arbulu y Kitty Trinidad, y otros imputados por el caso denominado Dedo de Dios del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur Perú–Brasil (tramo 4).

Por estos hechos, la representante del Ministerio Público ha solicitado 11 años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de colusión, para cada uno de los acusados.

Esta constituye la acusación número 30 que presenta el Equipo Especial Lava Jato para el respectivo control de legalidad ante el Poder Judicial, informó el Ministerio Público, a través de su cuenta oficial X.