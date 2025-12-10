EE.UU. refuerza la lucha antidrogas en Perú con tres helicópteros Black Hawk

La entrega suma nueve aeronaves prometidas mientras el país supera su meta de erradicación de coca ilegal en 2024

Tres helicópteros UH-60 Black Hawk llegan hoy a Pucallpa como parte del apoyo estadounidense contra el narcotráfico en Perú. La Policía Nacional ahora cuenta con seis de estas aeronaves, tras recibir las primeras tres en mayo. Estados Unidos completará la entrega de nueve helicópteros en 2026, parte de un acuerdo para reemplazar 24 Bell UH-1H Huey II usados en operaciones antidroga.

Capacidades superiores y compromiso técnico

Los Black Hawk superan a los antiguos Bell Huey en todos los aspectos operativos. Un vocero de la embajada estadounidense en Lima confirmó a Perú21 que estas aeronaves son entre 40% y 50% más rápidas que el modelo anterior. También ofrecen mayor potencia, carga útil, alcance y seguridad.

Washington no solo entrega los helicópteros. El acuerdo incluye mantenimiento garantizado, asesoría técnica, un sistema de información gerencial y capacitación continua para pilotos y mecánicos. Estados Unidos también transferirá equipos de apoyo terrestre, herramientas y repuestos. La embajada aseguró que ya se capacita a la «segunda clase de mecánicos y pilotos» para garantizar la operatividad de las aeronaves, un punto crítico dado el histórico problema de helicópteros paralizados por falta de repuestos.

Resultados tangibles de la cooperación

La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos invirtió más de un millón de dólares para capacitar a más de 4,000 funcionarios peruanos. Al 27 de noviembre, esta cooperación logró 17,515 operaciones policiales, 10,590 detenciones, la incautación de 13,800 kilogramos de cocaína y 146,429 kilogramos de pasta básica. También destruyeron 92 pistas clandestinas e incineraron 1,220 laboratorios de cocaína.

Meta de erradicación superada

El proyecto especial Corah erradicó 35,374 hectáreas de coca ilegal hasta el 2 de diciembre, superando la meta de 34,123 hectáreas establecida para 2024. Esto equivale a 324 toneladas métricas de cocaína potencial o aproximadamente 50,000 canchas de fútbol. «Fue una meta ambiciosa que, gracias al esfuerzo conjunto, hemos logrado superar con determinación y disciplina», expresó Sergio Monar, director ejecutivo del Corah.

Ucayali lideró la erradicación con 17,787 hectáreas, seguida de Huánuco (9,704) y Loreto (5,408). Desde 1982, el programa Corah eliminó 483,000 hectáreas de coca, equivalente al tamaño de Tumbes.