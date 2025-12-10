Dos mineros mueren y uno sobrevive tras derrumbe en socavón informal de Cajamarca

El padre sobrevivió, pero su hijo de 19 años murió en derrumbe de mina informal de Chota, Cajamarca. Congreso extiende REINFO hasta 2026

Un minero sobrevivió después de permanecer más de 48 horas bajo 200 metros de profundidad en un socavón de Chota, Cajamarca. Román Lumba Herrera fue rescatado con vida la mañana del miércoles 10 de diciembre. Sin embargo, su hijo Ángel Lumba Huacal, de 19 años, y Pascual Saavedra Hoyos murieron en el derrumbe. El accidente ocurrió en una mina de carbón informal en el centro poblado Rosas Pampa, distrito de Chalamarca. La tragedia evidencia las condiciones precarias en las que operan miles de mineros sin formalización en el país.

Rescate en condiciones difíciles

Pobladores de la zona, trabajadores de la mina y agentes policiales trabajaron durante el día y la noche. El CAP. Giancarlo Arriaga, encargado de la comisaría sectorial PNP Chota, informó: «Hemos trabajado durante todo el día y la toda la noche y ya, a las 02:30 a. m. del día de hoy, se ha podido recuperar el cadáver del joven Ángel Lumba, de 19 años (…) ya se ha podido confirmar que su otro compañero ha fallecido, estamos en la búsqueda de su cuerpo».

Román Lumba Herrera fue trasladado al Hospital José Soto Cadenillas de Chota. La Red Integral de Salud de Chota informó que continuará bajo estricto tratamiento médico. El difícil acceso a la mina y la falta de formalidad impidieron que las labores de búsqueda se realizaran de manera efectiva. Los trabajadores extraían carbón sin protocolos ni equipos apropiados.

Congreso extiende el REINFO

El jueves 4 de diciembre, el Congreso aprobó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera hasta el 31 de diciembre de 2026. La votación obtuvo 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones. La norma también contempla la extensión hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y su reglamento.

El texto original planteaba el retorno de más de 50 mil Reinfos excluidos por la gestión de Dina Boluarte en julio. La extensión del REINFO representa una oportunidad para que miles de mineros puedan regularizar su situación. Mientras tanto, dos nuevas vidas cobra la actividad minera sin regular al interior del país.