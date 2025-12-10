Detienen a tiktoker que protestó contra árbol navideño en Chiclayo: familia denuncia injusticia

Jordy Rioja fue intervenido por la policía tras manifestarse contra el mal estado de la decoración navideña en el parque principal. La alcaldesa Janet Cubas presentó denuncia formal por vandalismo e incitación a la violencia.



El influencer chiclayano Jordy Rioja, de 26 años, permanece detenido en la Comisaría PNP César Llatas tras ser intervenido el martes por la noche. Las autoridades lo acusan de vandalizar el cuestionado árbol navideño instalado en el parque principal de Chiclayo. El caso desató polémica porque familiares y otros tiktokers denuncian que la detención vulnera la libertad de expresión.

Una protesta que terminó en denuncia penal

Naomi Rioja, hermana del influencer, rechazó las acusaciones y señaló que su hermano solo protestaba por el pésimo estado de la ornamentación navideña. «Lo agarran como si fuera un delincuente y lo quieren denunciar por vandalismo, cuando no es así. Mi hermano es un padre de familia que sale adelante por su hijo», expresó frente a la comisaría.

La hermana del tiktoker cuestionó que las autoridades busquen responsabilizar a su familiar por ser una figura pública. «Ha venido un señor, ha jalado una pita, y porque él es conocido le quieren echar la culpa a él», agregó. Otros creadores de contenido llegaron hasta la dependencia policial para respaldar a Rioja y exigir su liberación.

La alcaldesa formaliza la denuncia

La alcaldesa Janet Cubas acudió personalmente a la comisaría durante la noche del martes, acompañada de funcionarios municipales, para presentar una denuncia formal contra Rioja. La autoridad municipal lo acusa de los delitos de vandalismo e incitación a la violencia. Cubas no dio declaraciones sobre el incidente.

El gerente municipal Carlos Paredes confirmó que la policía investiga el caso. «Ya la policía será quien investigue el presunto vandalismo que se cometió contra el árbol navideño», señaló el funcionario. La controversia expone la tensión entre ciudadanos que cuestionan el uso de recursos públicos en ornamentación de baja calidad y autoridades que consideran cualquier protesta como un ataque al patrimonio municipal.