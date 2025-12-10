Denuncian productora que realiza reality con participantes chilenos sin visa de trabajo

“El Internado” se graba en estudios de Pachacamac y autoridades no hacen nada.



Mientras en Chile el candidato presidencial favorito para ganar las elecciones anuncia medidas drásticas contras los inmigrantes irregulares en su país y la frontera peruana se militariza con Chile para controlar la migración irregular, resulta que aquí en el Perú la productora chilena Mega/Global Content mantiene a decenas de ciudadanos extranjeros —en su mayoría chilenos— trabajando de manera irregular en Lima, sin visas laborales, sin permisos del Ministerio de Trabajo, sin registro ante la SUNAFIL, sin fiscalización ante la Superintendencia de Migraciones, sin declarar ante la SUNAT y, además, con denuncias formales presentadas ante todas estas instituciones del Estado peruano.

Una de estas denuncias fue la interpuesta por el modelo chileno y personaje de la socialité neoyorquina, Di Mondo, en Instagram conocido como @itsdimondosworld, quien abandonó el reality “El Internado” del canal Mega, que se graba en un estudio de Pachacamac, ante las irregularidades que encontró como laborar sin los permisos correspondientes.

Hace unas semanas la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que iniciaría una verificación sobre la condición migratoria de los participantes de «El Internado” para determinar si cuentan con visa de trabajo, pero hasta el momento no se conocen los resultados.

Di Mondo confirmó que una de las razones sobre su ausencia en el programa “El Internado” de Mega, un reality de competencias físicas y culinarias, se debió precisamente por un tema migratorio, porque no contaba con una visa de trabajo. Al momento de contratarlo, la productora se comprometió en regularizar su situación legal en el Perú.

El fashionista chileno fue presentado en toda la campaña del lanzamiento del reality como el rostro principal y una de las figuras protagónicas del programa. Pero debió abandonar el territorio peruano al enterarse que su situación era crítica, debido a que no contaba formalmente con una visa de trabajo, ademas de ser testigo de otras irregularidades.

El artista chileno narró que al día siguiente de su arribo en el Perú, el 25 de septiembre, Di Mondo tuvo su primera escena grabando con la presentadora de televisión Laura Bozzo, a quien no conocía en persona.

“Cuando empezamos a grabar un sketch de una pelea con Laura Bozzo, hubo un clic de inmediato entre nosotras”, narró Di Mondo.

Di Mondo cuestionó que sus compañeros del reality de » El Internado» continúan laborando sin visa de trabajo. Si bien la producción dice que ya hay algunos regularizados, nada puede eliminar el echo que todos los participantes partieron trabajando sin visas de trabajo, lo cual no se corrige sacando una visa posterior, como la Mercosur. Trabajar en el Peru con visa de turista esta prohibido y es ilegal, sea cual sea el tramite que este en curso o la persona que lo solicite.

«Hay medios que en sus países reclaman por la cantidad de extranjeros que trabajan ilegalmente. Es irónico, porque cuando realizan producciones en el extranjero, como en este caso en él Perú, hacen lo mismo”, afirmó Di Mondo.

Leyenda (1).- El chileno Di Mondo cuando estuvo en el Lima grabando en “El Internado” un sketch con Laura Bozzo. Luego dejo el reality y el país, al enterarse que no le gestionaron su visa de trabajo.

Leyenda (2).- La denuncia presentada por Di Mondo a la PNP de la división de extranjería, por la presunta contratación y permanencia irregular de extranjeros en actividades irregulares en el país.