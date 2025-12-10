Contralmirante CJ(r) Darío Vásquez Rojas juramenta como presidente del Fuero Militar Policial para el periodo 2025-2027

El Contralmirante CJ (R) Darío Vásquez Rojas juramentó como Presidente del Fuero Militar Policial para el periodo diciembre 2025 – diciembre 2027, asumiendo la conducción de la institución con un mensaje orientado al fortalecimiento de la magistratura, la modernización tecnológica, el desarrollo del potencial humano y la presencia preventiva en las unidades militares y policiales del país.

En su discurso, expresó que inicia una nueva etapa que exige volver a la esencia del Fuero Militar Policial como jurisdicción especializada que garantiza disciplina, legalidad y orden en quienes tienen la responsabilidad de proteger al Perú, señalando que la función jurisdiccional y fiscal recuperará su lugar prioritario como eje central de la institución. Asimismo, destacó el trabajo del presidente saliente, Mayor General FAP (R) Arturo Antonio Giles Ferrer, reconociendo su aporte al posicionamiento académico, institucional e internacional del Fuero Militar Policial y manifestando que dicho esfuerzo constituye una base importante para la continuidad y consolidación de los próximos objetivos.

Como parte de su visión de gestión, el Contralmirante Vásquez Rojas anunció que jueces y fiscales militares policiales serán el núcleo de los esfuerzos institucionales, enfatizando que un sistema de justicia especializado es tan sólido como lo son sus operadores y que su labor deberá desarrollarse con seguridad jurídica, procesos claros y herramientas modernas que permitan decisiones eficientes y oportunas. En esa línea, afirmó que la institución emprenderá un proceso de modernización con monitoreo digital en tiempo real, alertas automáticas, paneles de control y sistemas que fortalezcan la supervisión objetiva, la precisión y la agilidad. Del mismo modo, remarcó que la modernización será también humana y que se promoverá un clima institucional basado en el respeto, la disciplina, el rendimiento, el trabajo en equipo y la mejora continua.

El nuevo presidente del Fuero Militar Policial indicó que la institución reforzará su presencia preventiva en las unidades militares, bases, escuelas de formación y espacios donde se forjan los futuros oficiales y suboficiales del país. Señaló que se impulsarán campañas de prevención del delito de función, jornadas de orientación jurídica y acciones pedagógicas orientadas a que todo militar o policía conozca con claridad los alcances del Código Penal Militar Policial, remarcando que la mejor justicia es aquella que evita errores que puedan afectar la carrera y el honor del personal en uniforme.

En su mensaje final, el Contralmirante Vásquez Rojas expresó su gratitud al Consejo Ejecutivo, al personal de la institución y a su familia, reafirmando su compromiso de ejercer el cargo con firmeza, transparencia y respeto, guiado por la convicción de servir al Perú y de fortalecer una justicia militar policial más moderna, humana y cercana a quienes cumplen la misión constitucional de defender a la Nación.

La ceremonia de juramentación se desarrolló en la sede central del Fuero Militar Policial y contó con la presencia de la Jefa Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde Koechlin; representantes de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas; ex presidentes del Fuero Militar Policial; el Secretario General de la Contraloría General de la República; magistrados supremos militares policiales; una comisión de oficiales jurídicos de la Marina de Guerra del Perú; y personal de la institución, que también participó a través de la plataforma Google Meet.

Como parte del acto solemne, se realizó una acción litúrgica a cargo del padre Luis Abelardo Ramírez Sánchez, Capellán de la Estación Naval de La Perla. El secretario general del Fuero Militar Policial, Coronel FAP (R) Julio Ernesto Rodríguez Reyes, dio lectura a la resolución de designación, y el General de Brigada (r) Hugo Eusebio Romero Delgado, Jefe del Órgano de Control de la Magistratura del Fuero Militar Policial, tomó el juramento correspondiente.