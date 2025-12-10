Congreso busca eliminar bono de S/ 15,600 por instalación a futuros senadores y diputados de Lima y Callao

Proyecto de ley pretende reforzar percepción de transparencia y reducir beneficios percibidos como innecesarios para legisladores

El congresista José Alberto Arriola Tueros, de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley para eliminar el pago por instalación a los futuros senadores y diputados elegidos en Lima Metropolitana y el Callao en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. La propuesta argumenta que este bono de S/ 15,600, equivalente a un sueldo parlamentario, no debería aplicarse a legisladores que ya residen en la capital. La iniciativa llega en un momento en que la opinión pública mantiene altos niveles de desaprobación hacia el Congreso.

Un beneficio desde el año 2000

El pago extraordinario por instalación se implementó por primera vez en julio del 2000 durante la presidencia del Congreso de Martha Hildebrandt. Desde entonces se mantuvo en cada legislatura. El Proyecto de Ley N.º 13489/2025-CR busca eliminarlo solo para los representantes de Lima y Callao.

«Es fundamental asegurar que los recursos del Estado se asignen de manera justa y a quienes realmente los necesitan», declaró Arriola. La propuesta pretende «dignificar la función parlamentaria» y garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.

Provincias mantendrían el bono

La prohibición no afectaría a los próximos miembros del Congreso bicameral elegidos en otras regiones del Perú. Estos legisladores continuarían recibiendo el bono por instalación al inicio de sus funciones. «No se trata de recortar derechos, sino de administrar de manera responsable los fondos del Estado», precisó el congresista.

El nuevo Congreso bicameral

La nueva Cámara de Diputados estará conformada por 130 miembros con mandato irrenunciable. Los diputados solo perderán su escaño si incurren en delitos graves como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos.

La Cámara de Senadores contará con 60 representantes elegidos por voto popular. Tendrán funciones como elegir al defensor del pueblo, designar al contralor general y ratificar nombramientos de autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Si el Congreso aprueba la medida, los próximos legisladores de Lima y Callao verán eliminada esta prerrogativa. Los diputados y senadores de otras regiones mantendrán el beneficio.