Choferes denuncian duplicación de extorsión y despidos irregulares en Ventanilla

Trabajadores acusan que la empresa 41 destina fondos de multas para pagar extorsión y ha separado a 18 conductores tras protestas

Un grupo de choferes de la empresa de transportes 41 realizó un plantón en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre en Ventanilla para denunciar que las cuotas extorsivas que los obligan a pagar aumentaron de cien a doscientos soles mensuales. Los trabajadores acusan que la empresa usa dinero del fondo de multas para cubrir estos pagos ilegales. Tras la protesta, 18 conductores fueron separados de manera irregular.

Cuotas extorsivas se duplican en pocas semanas

La protesta se desarrolló en los exteriores del patio de maniobras ubicado en la avenida Santa Rosa, zona de Pachacútec. Los conductores explicaron que el incremento de las cuotas responde a los gastos que generan los extorsionadores. La presión que ya enfrentaban se volvió insostenible en las últimas semanas.

Los choferes denunciaron que la empresa destina dinero del fondo para pago de multas a cubrir estas cuotas ilegales. Este presunto manejo irregular del dinero provocó mayor indignación entre los trabajadores. El aumento de la cuota, sumado a la presunta desviación de fondos, motivó que decidieran hacer pública su situación y exigir mejores condiciones laborales.

Despidos como represalia

De un total aproximado de cien conductores, dieciocho fueron separados tras oponerse al incremento de las cuotas y solicitar beneficios laborales más justos. Los afectados consideran que la decisión es una represalia directa por haber levantado la voz. Aseguran que se niegan a continuar con pagos exigidos bajo amenaza constante.

El clima de tensión persiste en el distrito mientras los choferes separados exigen su reincorporación y el fin de las cuotas extorsivas.