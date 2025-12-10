Carlos Jaico encabeza plancha presidencial de Perú Moderno

La presidenta del partido Perú Moderno, Mariella Aragón, presentó anoche la plancha presidencial de su partido, encabezada por el Dr. Carlos Jaico Carranza, vicepresidente el Ing. Miguel Almenara y segunda vicepresidenta, la Mag. Liz Quispe Santos, quienes tendrán la misión de llegar a Palacio de Gobierno para ser el cambio que todos los peruanos necesitamos urgentemente, especialmente en el tema de seguridad.

El evento contó también con la presencia de Luis Calderón Arce, presidente de la Comisión Política, representantes del partido, candidatos a senadores y diputados de todo el Perú, partidarios, familiares y simpatizantes, quienes se unieron a las felicitaciones, augurando éxito a la plancha presidencial que representará a Perú Moderno.

“El Perú necesita un puente que nos lleve del atraso al desarrollo, un puente que abra oportunidades reales a las familias peruanas, brindando un país con mejor educación, donde nuestros niños y jóvenes tengan las herramientas para construir su propio futuro. Un país con mejor salud, moderna, digna y accesible para todos, sin importar dónde vivas; queremos hacer realidad todo esto, pero necesitamos también tener un país con mejor infraestructura, que conecte regiones, impulse el trabajo y fortalezca la economía nacional”, manifestó Carlos Jaico.

Es importante destacar el respaldo del CEN de Perú Moderno a todos los candidatos, siguiendo el ejemplo de su presidente fundador, el Ing. Wilson Aragón, quien visionó un país con oportunidades para todos, de la mano con los emprendedores, que son el motor del país. De ahí que el logo del partido tengo un puente. “El puente que nos representa es el que unirá a todos los peruanos, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo, la unidad y la modernización del Perú”, aseveró Mariella Aragón.