Argentino Pablo Guede es la principal opción para dirigir a Alianza Lima

Reemplazo a la vista. Luego que Alianza Lima anunció la salida del argentino Néstor Gorosito como técnico del primer equipo, parece que su reemplazante estaría a la vuelta de la esquina. Según se pudo conocer, el también argentino Pablo Guede está muy cerca de ser quien se coloque el buzo íntimo por toda la temporada 2026.

Guede, quien tiene una dilatada trayectoria por distintos países del mundo, incluyendo clubes en España, México, Chile e incluso Arabia Saudita, tiene avanzadas conversaciones con la directiva blanquiazul, y podría antes de mañana viernes salir la noticia de su llegada a Matute.

El estratega de 51 años tuvo su paso por el Puebla de México, donde dirigió por última vez. En las últimas semanas, el nombre de Guede sonó en diversos clubes de Sudamérica, donde incluso Colo Colo de Chile esperaba llegar a un acuerdo con él, pero el cuadro íntimo se habría adelantado.

Pablo Guede ha logrado algunos títulos a nivel nacional e internacional. Con San Lorenzo, en 2014, ganó una Supercopa Argentina. Además, triunfó en Chile con Colo Colo, donde obtuvo un título nacional, una Copa de Chile y dos Supercopas.

El técnico también dirigió en Arabia Saudita al Al Ahli por un breve período. Luego se marchó al fútbol mexicano, pasando por clubes como Monarcas Morelia, donde coincidió con Edison Flores, así como por equipos como Tijuana, Necaxa, Málaga de España, Argentinos Juniors, entre otros.