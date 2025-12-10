APP arrastra deuda de S/ 20 millones con César Acuña y su círculo familiar

El partido del candidato presidencial debe millonarias sumas a su fundador, sus hijos y la Universidad César Vallejo, según informe de la ONPE revelado por Cuarto Poder



Alianza para el Progreso acumula una deuda cercana a los 20 millones de soles con su fundador César Acuña, miembros de su familia directa y la Universidad César Vallejo. Así lo reveló un informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que analizó el financiamiento del partido durante 2024. El secretario general Luis Valdez defendió las cuentas de la agrupación y aseguró que todo está debidamente registrado ante la Sunat y la ONPE.

Cuatro partidos bajo la lupa de la ONPE

El dominical Cuarto Poder expuso un informe elaborado por la ONPE en octubre de 2025 que identificó problemas financieros en cuatro organizaciones políticas: Perú Primero, Podemos Perú, Perú Libre y Alianza para el Progreso. El documento detectó préstamos irregulares, aportes prohibidos y uso de locales sin documentación que respalde las operaciones.

En el caso de APP, el partido que postula a César Acuña como candidato presidencial, la deuda se concentra principalmente en su fundador, sus hijos, su excuñado y la Universidad César Vallejo. Los casi 20 millones de soles figuran como «créditos concertados corrientes y no corrientes» en los registros oficiales. Esta situación plantea interrogantes sobre la autonomía financiera de un partido político respecto a su líder y su entorno familiar inmediato.

La defensa oficial: «cuentas transparentes»

Luis Valdez salió al frente para defender la situación financiera de APP. En diálogo con RPP, el secretario general afirmó que los recursos han sido declarados ante la Sunat y la ONPE. «Tenemos nuestras cuentas transparentes, claras», sostuvo, y agregó que otros partidos reciben financiamiento «de empresas corruptas» y «actividades ilícitas».

Valdez explicó que la deuda data desde 2016, cuando se realizaron los préstamos iniciales. El dinero se habría destinado a mantener locales en todo el país, pagar planillas, servicios básicos y tareas de movilización. «No es sencillo hacer política en el Perú», argumentó el dirigente para justificar la necesidad de estos recursos. Sin embargo, el monto millonario y la concentración de la deuda en el círculo familiar del candidato genera dudas sobre la independencia económica del partido.

El caso Óscar Acuña y las acusaciones de tráfico de influencias

Valdez también se refirió a Óscar Acuña, hermano del candidato presidencial, quien enfrenta investigación del Ministerio Público por el caso Frigoinca. El secretario general negó que sea un prófugo y aseguró que tiene comparecencia simple sin restricciones. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva por presunta participación en una organización criminal que manipulaba licitaciones del programa Qali Warma en La Libertad. Valdez calificó las acusaciones como «maniobra política» para dañar la imagen de César Acuña.