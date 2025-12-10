Alianza Lima venció al Zhetysu de Kazajistán por 3 sets a 1 en Mundial de Vóley de Clubes

Día histórico para Alianza Lima. Consiguió su primer triunfo en el Mundial de Clubes de Vóley que se realiza en Sao Paulo-Brasil, tras vencer a Zhetysu VC de Kazajistán por 3 sets a 1. Las íntimas que son dirigidas por el argentino Facundo Morando, le dio también al Perú la primera victoria de un equipo nacional en dicha competición, tras un reñido encuentro.

Alianza comenzó el partido cuesta arriba, luego de un disputado primer set, donde el cuadro de Kazajistán terminó imponiéndose por 26-24. Sin embargo, lograron reponerse en el segundo set, donde con mayor tranquilidad en el juego, mostraron mejoras y vencieron con claridad por 25-21, igualando el encuentro 1-1.

Ya en un tercer set bastante parejo, fue Alianza Lima quien logró sacarlo adelante y llevárselo por 25-23. Finalmente, en el cuarto set, las blanquiazules lograron imponerse por 26-24 y sellar la victoria por 3-1 ante su rival, consiguiendo así su primer triunfo en el Mundial de Clubes. Este jueves, desde las 3:00 p. m., las íntimas buscarán su pase a semifinales frente a Scandicci de Italia.