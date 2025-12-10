Acción Popular en crisis: presidente del partido impugna triunfo de Barnechea por presunto fraude

Julio Chávez denuncia irregularidades en elecciones primarias pese a que la ONPE descartó anomalías en el proceso que eligió al candidato presidencial



El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, presentó este martes una impugnación contra los resultados de las elecciones primarias que coronaron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial del partido para 2026. Chávez alega que hubo fraude electoral y delegados «truchos», contradiciendo así el pronunciamiento oficial de la ONPE que descartó irregularidades en el proceso.

La denuncia y sus argumentos

«Hoy 09/12 hemos impugnado el fraude electoral en las primarias de Acción Popular», escribió Chávez en su cuenta de X. El dirigente confía en que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones «hará justicia y no permitirá un candidato elegido con delegados truchos». Según Chávez, el área de fiscalización del JNE ya habría acreditado estas irregularidades.

La denuncia llega apenas dos días después de que la ONPE anunciara el domingo pasado la victoria de Barnechea en las primarias bajo modalidad de delegados. En la plancha ganadora figuran Armando Villanueva Mercado como primer vicepresidente y Tania Janet Abad Jaime en la segunda vicepresidencia.

Un proceso marcado por la controversia

Las elecciones internas de Acción Popular estuvieron envueltas en denuncias desde el inicio. Diversos sectores del partido señalaron presuntas maniobras para manipular la lista de delegados que participarían en la votación. El JNE había advertido que la lista de delegados utilizada por la ONPE no coincidía con la enviada originalmente por Acción Popular.

Sin embargo, la ONPE rechazó categóricamente estas acusaciones. La institución electoral sostuvo que el informe del JNE «no refleja correctamente el marco legal vigente ni el procedimiento establecido para la comunicación de candidaturas». Esta contradicción entre ambos organismos electorales alimenta ahora la impugnación de Chávez.

La crisis interna amenaza con debilitar a uno de los partidos históricos del país en un momento crucial, a menos de dos años de las elecciones generales de 2026