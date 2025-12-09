Tragedia en Pasco: joven muere al caer de mirador turístico mientras se tomaba una foto

Cynthia Lorena Salas Espíritu, de 28 años, perdió la vida de forma instantánea en el Balcón de Trama, ubicado en Pozuzo. Las autoridades trasladaron su cuerpo a La Merced para las diligencias legales.

Una joven limeña murió este domingo al caer del Balcón de Trama, un mirador turístico situado en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, región Pasco. El accidente ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana cuando la víctima intentaba tomarse una fotografía en el lugar.

La fallecida fue identificada como Cynthia Lorena Salas Espíritu, de 28 años, residente del distrito de Carabayllo en Lima. El Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo confirmó la información a través de sus redes sociales. Según el reporte oficial, la joven murió de manera inmediata tras la caída.

Operativo de rescate y recuperación del cuerpo

Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos de emergencia tras conocer el accidente. El Centro de Salud San Camilo y efectivos de la Policía Nacional del Perú, adscritos a la comisaría Rural de Pozuzo, trabajaron de forma coordinada para recuperar el cuerpo de la víctima.

El operativo de rescate se desarrolló en una zona de difícil acceso. Los equipos de emergencia debieron desplegar recursos técnicos y humanos para llegar hasta el lugar donde cayó la joven. La coordinación entre las instituciones resultó clave para completar la misión.

Una vez recuperado, el cuerpo fue trasladado a la morgue de La Merced, ubicada en la región Junín. Allí se realizarán las diligencias legales correspondientes y la necropsia de ley que determinará las circunstancias exactas del deceso.

Un riesgo frecuente en miradores turísticos

Este tipo de accidentes se repite con preocupante frecuencia en destinos turísticos del país. Muchos visitantes se exponen a situaciones de riesgo al buscar la fotografía perfecta en lugares sin medidas de seguridad adecuadas. Las autoridades suelen recomendar mantener distancia prudente de los bordes y respetar las señalizaciones de peligro, aunque no siempre existen barreras físicas que protejan a los turistas.

El Balcón de Trama forma parte de los atractivos naturales de Pozuzo, zona conocida por su paisaje montañoso y su herencia austro-alemana.