Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan este miércoles en la ida de los playoffs en el Nacional

La primera batalla. Sporting Cristal y Cusco FC se medirán este miercoles por la noche en el Estadio Nacional (8:00 p.m.), en el juego de ida de la serie final de los Playoffs, buscando ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026, que le da derecho a integrar directamente la fase de grupos al ganador, mientras quien sea el perdedor irá a la fase previa 3 del certamen sudamericano.

Los rimenses llegan anímicamente bien, tras dejar afuera a Alianza Lima, en definición de penales, y siendo local tratará de sacar ventaja, y poder ir más tranquilo a la definición del domingo en el “Garcilaso de la Vega” de la ciudad cusqueña. Paulo Autuori mantendrá el once inicial que enfrentó a los íntimos en Matute.

Por su parte, los “dorados” cusqueños, que no tienen actividad dese que terminó el Clausura, buscarán llevarse un empate o un triunfo, y de esa manera definir en casa con mejor panorama, para concretar un estupendo año 2025, que los ubicaría en fase de grupos. Los argentinos Colman, Colitto y Callejo son sus armas de gol.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell, Távara, Wisdom; González, Vizeu y Castro. DT: P. Autuori.

CUSCO FC: Díaz; Custodio, Gamarra, Ampuero; Ruidias, Valenzuela, Silva, Diez Lino, Colman, Colitto y Callejo. DT: M. Rondelli.

HORA: 8:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Nacional