Renovación Popular insiste en salir del caso Lava Jato que involucra a José Luna Gálvez

El partido, antes conocido como Solidaridad Nacional, presenta recurso de prescripción para ser excluido de la investigación por aportes ilegales de Odebrecht



Renovación Popular volvió a pedir al Poder Judicial que lo excluya de la investigación preparatoria contra el congresista José Luna Gálvez por el caso Lava Jato. La agrupación política, que antes se llamaba Solidaridad Nacional, presentó un recurso de excepción de prescripción para buscar el archivo del proceso penal que enfrenta como persona jurídica.

La defensa legal del partido argumenta que los plazos establecidos en el Código Penal ya vencieron. Según el literal e), inciso 1 del artículo 6 del Código Procesal Penal, puede deducirse excepción de prescripción cuando el vencimiento de estos plazos extingue la acción penal o el derecho de ejecución de la pena. El juez Víctor Alcocer Acosta admitió el recurso y programó una audiencia virtual para el jueves 8 de enero del 2026 a las 11:00 a.m.

La investigación fiscal por aportes brasileños

La Fiscalía investiga a Luna Gálvez y otros por los presuntos aportes ilegales de las constructoras brasileras Odebrecht y O.A.S. Estos recursos habrían financiado las campañas electorales de Solidaridad Nacional en 2011 y 2014. El caso forma parte del escándalo Lava Jato que salpicó a varios políticos peruanos.

Durante la audiencia programada participarán todas las partes procesales involucradas. El juez Alcocer Acosta evaluará los argumentos presentados y emitirá una decisión en los próximos días. Esta no es la primera vez que Renovación Popular solicita su exclusión del proceso.

Otros frentes judiciales abiertos

Luna Gálvez no solo enfrenta la investigación por Lava Jato. El legislador también afronta otro proceso penal por presuntas irregularidades en la inscripción de su actual partido, Podemos Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las irregularidades detectadas cuestionan la legalidad del registro de esta agrupación política.

El congresista mantiene así dos frentes judiciales abiertos que complican su situación legal. Ambos casos están vinculados a sus actividades políticas y partidarias a lo largo de los últimos años.