Premian a restaurantes peruanos en Chile

Integran la lista de los 10 mejores del 2025

El Colegio Gastronòmico del Perù entregò los premios de su concurso anual Top ten del arte culinario peruano en el ,mundo 2025 en Quilota y Santiago de Chile para los dos restaurantes que lograron ubicarse entre los 10 mejores tras 5 meses de evaluaciones,votaciones digitales y visitas inopinadas.

Lima Fusiòn que obtuvo el cuarto puesto fue el centro de la atención de la comuna de Quillota(a una hora y media de la capital de Chile) por situarse entre los cinco mejores restaurantes peruanos en el mundo.

El director Internacional del Colegio Gastronòmico del Perù,periodista Enrique Vidal llegó a esa ciudad chilena y entregò la medalla,diploma y trofeo a Anthony Guti gerente y Rolando Yactayo,jefe de cocina de Lima Fusiòn.

Durante la premiación,Enrique Vidal destacó el éxito de Lima Fusiòn por su excelencia culinaria,autèntica sazòn peruana y la calidad del servicio que se mantiene pese a tener una alta demanda.

“Lima Fusiòn tiene el mejor plato gourmet creado este 2025,llamado Garròn Moro una canilla de cordero finamente cocinada y bañada con una salsa de chicha morada sobre una cama de pepiàn,un manjar,una delicia” subrayò Vidal.

La ceremonia contò con la presencia de altos funcionarios de la municipalidad de Quillota,empresarios y clientes chilenos que no escatimaron elogios para la gastronomía peruana en Lima Fusiòn.

Asi mismo se realizò otro premiación ,esta vez en Sumaq Ñusta,restaurant campestre peruano ubicado en la región Metropolitana de Santiago de Chile a una media hora del centro de la capital del vecino país.

Màrtir Correa chef propietario junto a parte de su equipo,recibió los premios por ocupar el dècimo lugar en el TOP TEN de la gastronomía peruana en el mundo,que en su tercera edición anual fue co-organizado por el canal digital SINTONIA TE VE.

“Yo comencé en mi querido Perù como lava platas,poco a poco fuì aprendiendo las técnicas de nuestra gastronomía,vine a Chile y hace 14 años tengo este restaurante donde viene gente muy conocida como jugadores de la selección chilena,artistas y empresarios,estamos muy felices y orgullosos con este premio” señalo Correa .