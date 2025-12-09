Policía detiene al padre de bebé muerta por pitbulls y a la dueña de los perros en San Juan de Lurigancho

La Policía capturó a ambos implicados por presuntos delitos de exposición al peligro y homicidio culposo. La menor de 11 meses fue atacada dentro de su propia casa.

La Policía Nacional detuvo al padre de la bebé de 11 meses que murió tras ser atacada por dos perros pitbull en su vivienda de San Juan de Lurigancho. También capturaron a la propietaria de los canes. El hombre enfrentará una investigación por presunta exposición al peligro de persona dependiente, mientras que la dueña de los animales responderá por homicidio culposo debido a la falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

El ataque mortal

El fatal ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. del lunes en la urbanización San Hilarión. Los dos perros pitbull atacaron a la menor cuando esta se encontraba descansando en su cuna, en el segundo piso de la vivienda. Los hechos se registraron dentro de la propia casa de la bebé.

Los padres trasladaron de inmediato a la pequeña al Hospital San Juan de Lurigancho. Los médicos confirmaron el deceso de la menor al llegar al centro de salud. El cuerpo permanece en la Morgue Central de Lima para las pericias correspondientes.

Las investigaciones

La institución policial informó en su cuenta de X (antes twitter) que la propietaria de los canes «afrontará investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo». La falta de medidas de seguridad en la tenencia de animales potencialmente peligrosos es la razón de esta imputación. Los dos perros fueron retirados del inmueble y conducidos a la Unidad Canina de la Policía.

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a mantener «una supervisión permanente de menores y a practicar una tenencia responsable de animales, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos». El objetivo es evitar nuevos hechos que «pongan en riesgo la vida e integridad de las personas». Este caso evidencia los riesgos letales de la negligencia en el cuidado de menores y en la tenencia de perros considerados de alto riesgo.