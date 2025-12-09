Pareja confiesa feminicidio de madre de familia en Junín: quemó y descuartizó el cuerpo

Juan Virgilio Garay Arca cometió feminicidio contra su pareja Karen Martínez Ibarra de 26 años. Quemó el cadáver para borrar evidencias.

La búsqueda de Karen Martínez Ibarra terminó con el hallazgo de su cuerpo quemado y descuartizado en San Ramón de Pangoa, Satipo, Junín. La joven de 26 años fue asesinada por su pareja, Juan Virgilio Garay Arca de 35 años, quien confesó el crimen ante las autoridades. El feminicida intentó eliminar las pruebas quemando el cuerpo de la madre de familia, quien deja una hija menor en la orfandad.

El macabro descubrimiento

La madre de Karen, oriunda de Pucallpa, recibió una llamada de su yerno Juan Garay Arca. Él le pidió que viajara de inmediato para cuidar a su nieta. El hombre aseguró que Karen había conseguido un nuevo trabajo y se había ausentado.

La abuela viajó sin sospechar nada. Al llegar a la vivienda de su hija encontró ropa de Karen. También halló un colchón quemado, detalle que encendió las alarmas.

Los vecinos aportaron información clave. Relataron que escucharon gritos durante la madrugada del primero de diciembre. Luego vieron a Juan Garay quemar un colchón en el exterior de la casa durante todo el día. Estas declaraciones se convirtieron en las primeras evidencias contra el conviviente.

La confesión del feminicida

Las autoridades intervinieron a Juan Virgilio Garay Arca y lo trasladaron al lugar de los hechos. La policía y el Ministerio Público realizaron una inspección exhaustiva en el inmueble. El objetivo era recolectar más evidencias del crimen.

Durante las diligencias, Garay Arca confesó ante las autoridades haber cometido el feminicidio. El hombre de 35 años admitió que asesinó a Karen Martínez Ibarra. También reconoció que quemó y descuartizó el cuerpo para intentar borrar las pruebas.

El feminicida se encuentra detenido preliminarmente. Ahora enfrenta el proceso judicial por el asesinato de su pareja. La menor hija de Karen queda en la orfandad tras la brutal muerte de su madre.