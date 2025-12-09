Operativo policial en Lima Sur termina con 60 extranjeros detenidos por control migratorio

Ministro del Interior y canciller encabezaron operativo con 280 efectivos policiales y militares en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el canciller Hugo de Zela lideraron este lunes un operativo de control territorial en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores que terminó con la detención de 60 ciudadanos extranjeros. La acción involucró a 280 agentes de la Policía Nacional del Perú y militares desplegados en puntos críticos de ambos distritos. Según Tiburcio, entre los detenidos hay personas documentadas e indocumentadas, y aquellos en situación irregular serán expulsados del territorio nacional.

Despliegue policial en zonas críticas

El operativo se ejecutó bajo la coordinación del general PNP Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima. Los efectivos realizaron patrullajes y controles de identidad en el exterior de centros comerciales como Plaza Center y en el mercado Villa Sur. Durante las primeras horas de la intervención, las autoridades detuvieron a 100 ciudadanos extranjeros para verificar su situación migratoria.

Los detenidos permanecen recluidos en la comisaría de Villa El Salvador. Pasarán por controles durante las próximas 12 horas, según los protocolos vigentes. Las autoridades no especificaron las nacionalidades de los intervenidos ni los motivos concretos de cada detención.

Videovigilancia y otras detenciones

Tiburcio y De Zela visitaron la Subcentral de Videovigilancia de Villa El Salvador, donde verificaron el funcionamiento de las 1000 cámaras distribuidas en el distrito junto al alcalde Guido Iñigo. También supervisaron 20 subcentrales de monitoreo.

El ministro del Interior declaró a la prensa sobre los extranjeros intervenidos. «Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio», señaló el funcionario.

El despliegue policial alcanzó otras zonas de Lima Sur. En Villa María del Triunfo, los efectivos detuvieron a dos mujeres de nacionalidad extranjera con situación migratoria irregular. En Lurín, la Policía Nacional capturó a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y detuvo a un sujeto implicado en delitos informáticos.