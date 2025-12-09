Motociclista muere tras ser embestido por auto en la avenida Faucett del Callao

El motociclista, de aproximadamente 25 años, falleció en el acto tras el impacto. El conductor del vehículo fue intervenido por la policía y trasladado a la comisaría para los exámenes de ley.

Un joven motociclista de unos 25 años murió instantáneamente tras ser embestido por un automóvil la noche del lunes 8 de diciembre en la avenida Elmer Faucett, cerca al cruce con la avenida Morales Duárez en el Callao. El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche. El conductor del vehículo con placa D4P-688 fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú y trasladado a la comisaría Playa Rímac. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro para determinar responsabilidades.

El choque fatal

Según testigos, el joven descendía por el puente Quilca e intentaba ingresar a la avenida principal Elmer Faucett cuando el automóvil lo impactó violentamente. La víctima perdió el control de su motocicleta y cayó pesadamente sobre el pavimento. El fuerte impacto le causó la muerte en el acto.

El conductor del auto fue intervenido de inmediato por agentes de la Policía Nacional. Los efectivos lo trasladaron a la comisaría Playa Rímac, donde pasará los exámenes conforme a ley.

Las investigaciones

Durante la noche y la madrugada del martes, efectivos policiales junto al equipo fiscal de turno iniciaron las investigaciones del accidente. El tránsito en la zona quedó restringido mientras se realizaban las diligencias.

Representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para ordenar el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central del Callao. Peritos de criminalística y de la Fiscalía también acudieron para realizar las pesquisas correspondientes.

Las investigaciones determinarán cuál de los conductores fue el responsable material del accidente. Las autoridades necesitarán contar con imágenes captadas por cámaras de videovigilancia. Al cierre de este informe, se desconocía la identidad del motociclista fallecido.

Hasta la quincena de noviembre del presente año, el Sistema Informático Nacional de Defunciones registró 2,551 muertes por accidentes de tránsito. Esta cifra configura la violencia vial como una de las principales causas de fallecimiento en el país.