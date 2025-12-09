Minsa lanza campaña que devolverá la vista a 500 adultos mayores en diciembre

El Minsa lanza el ‘Cataratón de la esperanza’ para reducir la lista de espera de cirugías de catarata en Lima. Los pacientes podrán operarse el otro ojo en enero sin costo alguno gracias al Seguro Integral de Salud.

El Ministerio de Salud inició la campaña ‘Cataratón de la esperanza’ en el Instituto Nacional de Oftalmología para atender a 500 pacientes con catarata durante todo diciembre. El ministro Luis Quiroz supervisó las primeras intervenciones y anunció que los beneficiados podrán operarse el otro ojo en enero para lograr una recuperación visual completa. El Seguro Integral de Salud financia todas las operaciones sin costo para los pacientes adultos mayores de Lima Metropolitana.

Primera jornada y testimonios

El ministro Quiroz recorrió las instalaciones del INO junto al director general Félix Torres. Ahí dialogó con el primer grupo de pacientes operados el domingo anterior, quienes expresaron su agradecimiento por recuperar la visión.

«Hoy es un día importante para nosotros como sector Salud. Siguiendo el encargo del presidente José Jerí, estamos haciendo las cosas mucho mejor», señaló el ministro. Añadió que escuchó testimonios de pacientes que buscaron durante meses un lugar donde operarse. «Con esta campaña, que hemos denominado ‘Cataratón de la esperanza’ porque es una maratón de cirugías, esperamos llegar en estos días a unas 500 intervenciones», sostuvo Quiroz.

José Vásquez, uno de los pacientes operados, agradeció directamente al ministro. «Gracias, ministro. Por esta campaña puedo volver a ver. Todo está bien coordinado. Todo es rápido. Gracias también a los médicos del INO», expresó.

El problema de fondo

En el Perú, la prevalencia estimada de catarata alcanza el 2.1% a escala nacional. El problema se asocia al incremento de la esperanza de vida y al aumento de las enfermedades crónicas degenerativas como las oculares. La baja cobertura de cirugías responde al limitado acceso a servicios oftalmológicos con capacidad resolutiva en diversas regiones.

La campaña programó 80 cirugías para el día de la supervisión. Los pacientes ingresaron a sala desde las siete de la mañana. Durante la jornada también se realiza tamizaje general para identificar nuevos casos con indicación quirúrgica.