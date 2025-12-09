 Masacre en Chimbote: nieto de exalcalde cae abatido en balacera que dejó dos muertos y ocho heridos

Sicarios atacaron una losa deportiva en Santa. La familia de una de las víctimas asegura que el joven no era el objetivo y exige justicia ante lo que consideran un crimen indiscriminado.



El domingo, el distrito de Santa en Chimbote se convirtió en escenario de una masacre. Tres sicarios abrieron fuego en la losa deportiva Antonio Salinas, ubicada en el pueblo joven Javier Heraud. El saldo fue brutal: dos jóvenes muertos y ocho personas heridas. Entre los fallecidos está Jefferson Sernaqué Jara, de 23 años, nieto del exalcalde Eugenio Jara Acosta. Su familia clama justicia y sostiene que el ataque no iba dirigido a él.

Una madre reclama respuestas

Olga Jara Viaras, madre de Jefferson e hija del exalcalde, presenció el momento exacto en que los sicarios dispararon. Ella se encontraba a pocos metros de su hijo cuando comenzó la balacera. «Mi hijo no merecía morir así… solo quiero que paguen los que hicieron esto», declaró entre lágrimas a medios locales.

La mujer insiste en que Jefferson solo la acompañaba al complejo deportivo. Según su versión, los criminales buscaban asesinar a alguien específico entre la multitud y su hijo fue víctima colateral. Jefferson tenía grandes sueños: era postulante a la Policía Nacional del Perú. Las balas truncaron sus aspiraciones de vestir el uniforme policial.

La segunda víctima: un joven con pasado criminal

Gian Carlos Meléndez Ortega, de 20 años, fue la otra víctima mortal. A diferencia de Jefferson, este joven registraba antecedentes policiales. El sistema SIDPOL lo vincula con delitos contra la seguridad pública y tráfico ilícito de drogas.

En 2023, Meléndez fue detenido en Santa durante un operativo. Conducía una motocicleta sin placa y llevaba 350 gramos de pasta básica de cocaína. También le encontraron una balanza electrónica, bolsitas herméticas y recortes de papel, todos relacionados con la venta de drogas.

Ocho heridos luchan por sobrevivir

Los ocho heridos fueron trasladados al Hospital La Caleta. Entre ellos hay jóvenes y adultos de diversas edades: Omar Salazar (20), Carlos Villanueva, Luis Pastor (41), Wilmer Alva (25), Carlos Pumachay (50), Jeferson Isla (20), Aron Luján (18) y Alexandro Velásquez (19).

La Depincri Chimbote y la Fiscalía Mixta de Santa investigan el caso como un posible ajuste de cuentas. La familia Sernaqué Jara exige que las autoridades actúen con firmeza. Buscan evitar que esta masacre, donde un joven con futuro cayó junto a otro con pasado criminal, quede impune.