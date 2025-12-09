Lucciana Pérez le ganó a peruana Leticia Bazán por 2 sets a 0 en el W15 Lima y avanzó a octavos de final

Lucciana Pérez, que ganó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, extendió su gran momento deportivo al superar con autoridad a la también peruana Leticia Bazán en el W15 Lima 3 de la ITF femenina. Fue un contundente 2-0 a favor de Pérez, quien se impuso con parciales de 6-1 y 6-0. La número 401 del ranking WTA controló el ritmo del partido, aprovechando su potencia desde el fondo y su eficacia al servicio para neutralizar a su rival.

Con esta victoria, Pérez dejó atrás la reciente derrota sufrida ante la estadounidense Varvara Lepchenko en el Buenos Aires Challenger. El triunfo le permite recuperar confianza y mantener la regularidad que viene mostrando en torneos internacionales durante la temporada.

En la próxima instancia, la destacada tenista peruana se medirá a Isabella Barrera, actual número 973 del ranking WTA, en busca de su pase a los octavos de final. Pérez llega como favorita y buscará seguir avanzando en el torneo para cerrar el año con otro resultado positivo.