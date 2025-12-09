Funcionarios de PeruPetro hunden el lote VI

POZOS FUERON ABANDONADOS Y YA GENERAN FUGAS DE PETRÓLEO Y GAS

Fiscalía de Medio Ambiente de Piura denuncia penalmente al gerente general de PerúPetro y a su clan. Video revela pozos sin control, contaminando el ambiente y poniendo en riesgo a Talara.

La crisis en el sector hidrocarburos llegó a un punto límite. PerúPetro, bajo la gestión del gerente general Carlos Pantigoso, ha dejado paralizados campos petroleros enteros, provocando un desastre anunciado: pozos cerrados sin supervisión, fugas de gas, derrames de petróleo y un daño ambiental que ya es materia de denuncia penal.

Fuentes oficiales confirmaron que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Piura ha iniciado acciones penales contra Pantigoso, así como contra sus colaboradores directos Roberto Guzmán, Pedro Arce y Marcelo Alta, por la presunta comisión de delitos ambientales derivados del abandono operativo del Lote VI, hoy convertido en un campo sin control.

VIDEO QUE LO REVELA TODO: POZO FUGANDO PETRÓLEO

Un video que llegó a la redacción de Diario UNO muestra de manera contundente lo que Pantigoso pretendió ocultar: un pozo con fuga activa de petróleo, derramándose libremente sobre el suelo, sin contención, sin personal técnico, sin protocolos básicos de seguridad.

La imagen es evidente: crudo brotando entre válvulas corroídas, vegetación muerta alrededor y un silencio que lo dice todo. El campo está abandonado.

Según especialistas, “en esta misma condición hay varios pozos más que necesitan ser abiertos periódicamente para liberar presión de gas. Si nadie ejecuta ese programa de desfogue rutinario, la acumulación por encima del límite genera fugas espontáneas, explosiones o incendios”.

Es exactamente lo que está ocurriendo.

CAMPOS PARALIZADOS = DAÑO AMBIENTAL + RIESGO DE DESASTRE

El abandono del Lote VI bajo la administración Pantigoso implica no solo pérdidas económicas.

Implica delito.

¿Qué está pasando técnicamente?

• Los pozos cerrados acumulan gas y presión interna.

• Si no se supervisan ni desfogan, la presión revienta conexiones y válvulas.

• La fuga resultante libera gas inflamable y petróleo al ambiente.

• Esto constituye contaminación ambiental grave, sancionada con pena de cárcel.

• También genera altísimo riesgo de incendios y explosiones.

Expertos consultados señalan que la responsabilidad es directa y atribuible a la mala gestión de Pantigoso, pues un lote no se “cierra” simplemente: debe mantenerse vigilado incluso en transición contractual. “Cerraron el lote como si fuera un candado, pero los pozos siguen vivos”, sostienen.

UN EQUIPO QUE DESTRUYE LA INDUSTRIA

La denuncia penal no solo alcanza a Pantigoso.

También a su círculo de confianza en PerúPetro:

• Roberto Guzmán – Secretario del Directorio

• Pedro Arce – Gerente de Ambiente y Social

• Marcelo Alta – Operador clave señalado como “espada del grupo”

• Otros funcionarios que habrían permitido el abandono operativo

El “clan Pantigoso”, como lo llaman en Talara y en la propia institución, habría tomado decisiones que hoy ponen en riesgo los campos, las comunidades y la estabilidad ambiental de la región.

EL DAÑO CRECE: LOTE 2 VA AL MISMO CAMINO

La tragedia no termina en el Lote VI.

Según fuentes internas, el Lote 2 está entrando en la misma situación de parálisis, con pozos que pronto podrían empezar a fugar por falta de mantenimiento.

La situación amenaza con convertirse en un colapso en cadena que no solo paraliza la producción nacional, sino que expone a miles de familias al riesgo ambiental.

¿Y DÓNDE ESTÁ LA DIRECCIÓN DE PERUPETRO? EL PUEBLO EXIGE A BIANCHI ACTUAR YA

Desde diversas instancias técnicas, sindicales y comunitarias se lanza un reclamo firme:

¿Hasta cuándo el presidente Carlos Bianchi tolerará una gestión que destruye la industria, contamina territorios y expone a la población?

Exigen que:

• Pantigoso y su clan sean retirados inmediatamente.

• Se convoque de urgencia un nuevo concurso para los lotes VI y 2 a empresas con experiencia real.

• Se reactive la producción para evitar mayores daños.

• Se incorpore gente técnica, seria y con capacidad, no operadores sin experiencia.

“El Estado y las comunidades ya están acumulando demasiados perjuicios económicos y ambientales. Bianchi tiene la tarea ineludible de limpiar la casa”, señalan especialistas.

CRONOLOGÍA DEL COLAPSO

• Octubre 2024–2025: Paralización progresiva del Lote VI por “falta de operador”.

• Sin supervisión: No se ejecutan desfogues rutinarios.

• Fugas: Pozos empiezan a reventar por presión.

• Contaminación: Derrames sobre suelos y vegetación.

• Riesgo: Potencial de incendios por gas acumulado.

• 2025: Fiscalía de Medio Ambiente denuncia penalmente a Pantigoso y su equipo

RESPONSABLES SEÑALADOS

• Carlos Pantigoso, gerente general

• Roberto Guzmán, secretario del Directorio

• Pedro Arce, gerente de Ambiente y Social

• Marcelo Alta, operador vinculado a decisiones críticas

• Otros funcionarios implicados en el abandono del lote

PeruPetro vive hoy el peor escándalo operativo y ambiental de los últimos años, causado por un equipo que —según denuncias, videos y documentos— abandonó pozos activos hasta que empezaron a fugar petróleo y gas.

Un desastre que tiene nombre, apellido y denuncia penal.

Y que exige decisiones inmediatas desde la presidencia de PeruPetro.