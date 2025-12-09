Fiscalía pide tres años de prisión preventiva para ‘El Monstruo’ y 16 integrantes de banda criminal

La Fiscalía solicita medida cautelar contra la banda criminal investigada por homicidios y extorsiones en Lima Norte

La Fiscalía pidió al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, y otros 16 presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Cono Norte’. La banda criminal opera desde 2022 en distritos del Cono Norte de Lima, donde extorsiona y asesina empresarios, transportistas y comerciantes. Las autoridades paraguayas capturaron a Moreno Hernández en septiembre pasado y una jueza aprobó su extradición en noviembre.

El pedido fiscal y los crímenes investigados

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó el requerimiento el viernes 5 de diciembre. El ministerio público investiga a los acusados por homicidio calificado, extorsión y otros delitos.

La organización criminal habría asesinado al mototaxista Moisés Trujillo León en 2022. También ultimó a Bruno Sebastián Mauro, secretario de Economía del centro comercial Mega 80, en 2024. Ese mismo año mató al dirigente de mototaxis William Cruz Vargas.

El juez Wilson Verástegui recibió la solicitud y comenzó a analizar el caso un día después. El magistrado convocó a las partes procesales para definir la situación jurídica de los involucrados.

Una red de 43 investigados

La investigación fiscal abarca a 43 personas en total. Entre los principales sospechosos figuran Jeffrey Hidalgo Infante y Grace Bados. La Policía Nacional identifica a Hidalgo Infante como lugarteniente de la organización y a Bados como cajera de la banda.

Las indagaciones revelan que la red delictiva concentra sus operaciones en Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

Captura en Paraguay y extradición

Las autoridades paraguayas capturaron a Moreno Hernández el 25 de setiembre en San Lorenzo, Paraguay. El acusado ingresó al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza en Emboscada, a 48 kilómetros de Asunción.

La jueza penal Clara Ruiz Díaz aprobó la extradición el 18 de noviembre. La decisión busca que el acusado aclare los graves delitos que se le atribuyen. La prisión preventiva permitiría a la Fiscalía continuar las investigaciones mientras los acusados permanecen detenidos.