EsSalud brindó más de 476 500 atenciones preventivas a trabajadores en entidades públicas y privadas de Lima y Callao en lo que va del año

Dirección de Programas Especiales realizó tamizajes, consultas médicas, exámenes de laboratorio y charlas en centros laborales, promoviendo diagnóstico temprano y cuidado integral de la salud.

A fin de acercar servicios de salud preventiva y promocional a instituciones públicas y privadas, el Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de su Dirección de Programas Especiales, brindó 476 569 atenciones preventivas, entre tamizajes, consultas médicas, pruebas de laboratorio y charlas, a más de 34 000 trabajadores asegurados de diversas empresas de Lima y Callao en lo que va del 2025.

«En el marco de este modelo de atención, que ayuda al desembalse de citas en EsSalud, brindamos servicios a trabajadores asegurados titulares de las empresas. Nuestra labor está orientada a prevenir y detectar tempranamente el cáncer de mama, de cuello uterino y de próstata, así como factores de riesgo metabólico», explicó el presidente ejecutivo de la seguridad social, doctor Segundo Acho Mego.

Estas intervenciones que refuerzan el componente preventivo de la atención primaria se desarrollaron en 185 empresas privadas e instituciones públicas como los ministerios de Salud, Relaciones Exteriores, Cultura y de Vivienda; el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre otras.

Las acciones de la Dirección de Programas Especiales, de la Gerencia de Oferta Flexible, de EsSalud, contribuyen al fortalecimiento de la atención primaria y al incremento de la producción asistencial, ejes prioritarios de la gestión del doctor Acho al frente de EsSalud. “Estas atenciones en los centros laborales fortalecen la prevención en beneficio de los asegurados”, destacó el titular de la seguridad social.

El valor agregado de este servicio es que garantiza la continuidad de la atención de los trabajadores en sus establecimientos de salud de origen. “Es decir, no solamente identificamos esos casos que ameritan atención, también estamos trabajando de manera articulada con la Gerencia Central de Atención al Asegurado, a través de EsSalud en Línea, y con el Centro Nacional de Telemedicina (Cenate) para lo que es la teleconsulta”, señaló la doctora Marcela Ferreyra Ascencio, directoria de Programas Especiales.

Visita a San Marcos

Como parte de estas acciones, EsSalud llegó recientemente a la Facultad de Medicina San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con el objetivo acercar servicios preventivos y de diagnóstico temprano a docentes y trabajadores administrativos asegurados de la universidad decana de América, promoviendo el cuidado integral de la salud.

Durante esta campaña, se atendió a alrededor de 500 asegurados en dos etapas: la primera incluyó tamizaje de laboratorio, electrocardiograma y densitometría; la segunda comprendió atenciones en especialidades como medicina general, medicina interna, oftalmología, odontología, nutrición, psicología y obstetricia, entre otras especialidades médicas.

“Es la primera vez que EsSalud viene con todo un equipo de especialistas y eso nos satisface. Nos da una gran alegría y, como niños que por primera vez ven algo bonito, algo productivo, beneficioso, queremos que se repita”, indicó el doctor Mario Carhuapoma Yance, director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM.