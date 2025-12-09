El miércoles definen si Jorge Fossati continúa o no como técnico de Universitario de Deportes

Fecha límite. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, habló con la prensa y anunció que mañana miércoles, se resolverá la continuidad del entrenador uruguayo Jorge Fossati, que espera unos cambios en los trabajos del club, más allá de un tema económico en su contrato que lo tiene vigente hasta el 2026.

“Estamos llegando al tramo final de este proceso de negociación, depende ya de una reunión final que creo se va a dar este miércoles (mañana)”, señaló el máximo directivo de la ‘U” en torno al caso del “Nono” Fossati.

“Acá es un tema netamente de negociación. Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor Fossati no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la ‘U’ vamos a siempre priorizar los intereses de la institución”, aseveró.

Recordemos que la campaña del 2025 con Universitario, Jorge Fossati dirigió 32 partidos; con un saldo de 19 triunfos, 8 empates y 5 derrotas, logrando su segundo título con la escuadra crema, siendo números más que favorables. Veremos si hoy sale humo blanco y el uruguayo sigue al frente del tricampeón del fútbol peruano.