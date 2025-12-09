Barcelona logró vencer al Eintracht Frankfurt por 2-1 y busca clasificación a próxima fase de la Champions

El F.C. Barcelona en una reacción frenética en el complemento, dio vuelta a un marcador adverso y le ganó al Eintracht Frankfurt de Alemania por 2-1 en partido válido por la sexta fecha de la primera fase de la Champions League 2025-2026. Con este triunfo lo catalanes sumaron

La primera etapa, el “Barza” si bien tuvo el dominio de las acciones, sufrió mucho cuando el rival se atrevió a atacar su valla. A los 21’ Knauff logró añadir el balón a la red del arquero García, tras un buen pase de su compañero Brown. Aunque intento reaccionar los azulgranas, no lograron al menos igualar en estos 45’ iniciales.

Todo cambió en el complemento, ya que los de “Barza” salieron más decididos y el ingreso de Marcus Rashford por Fermín, potenció el ataque y es así qué en un lapso de tres minutos, dio vuelta con sendos tantos del lateral Kundé a los 50’ y 53’, ante el desconcierto de los alemanes.

En otro partido interesante, Liverpool de Inglaterra le ganó en el final al Inter de Milán1-0 de visitante, gracias al tanto anotado por el húngaro Szoboszlai a los 88’ de penal, por una falta de Bastoni en el área local.

Otros Resultados: Kairat Almaty 0 Olympiakos 1; Bayern Múnich 3 Sporting de Lisboa 1; Atalanta 2 Chelsea 1; Mónaco 1 Galatasaray 0; PSV Eindhoven 1 Atlético de Madrid 3; Royale Unión SG 2 Olympique Marsella 3; Tottenham 3 Slavia Praga 0.

Principales Posiciones: Arsenal 15; Bayern Múnich 15; Atalanta 13; PSG 12; Inter de Milán 12; Real Madrid 12; Atlético de Madrid |12; Liverpool 12; Tottenham 11; Borussia Dortmund 10; Manchester City 10; Sporting de Lisboa 10; F.C. Barcelona 10.