Argentino Guillermo Enrique y uruguayo Pablo Ceppelini no continuarán en Alianza Lima

Es oficial. El club Alianza Lima confirmó que los futbolistas Guillermo Enrique (argentino) y Pablo Ceppelini (uruguayo) no continuarán en la institución la próxima temporada 2026. «Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini culminan su etapa en Alianza Lima. Les deseamos éxito en sus próximos proyectos deportivos», informó el club en redes sociales.

Lo de Enrique ya se veía venir pues dejó de tener protagonismo en el equipo durante la recta final del torneo Clausura, y aunque fue titular en el partido de ida ante Sporting Cristal, no fue considerado para la vuelta al estar fuera del país. Su pase pertenece a Gimnasia y Esgrima de su país.

Por otro lado, Ceppelini había manifestado el lunes que no sabía nada sobre su renovación, pero que le gustaría quedarse en el equipo para tener revancha tras lo ocurrido este año. Finalmente, eso no se dará. El uruguayo, que llegó de Atlético Nacional de Colombia, queda como jugador libre.