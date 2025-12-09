Alianza Lima cayó ante Osasco de Brasil por 3 sets a 0 en el debut del Mundial de Clubes de Voleibol Femenino

Estreno con derrota. Por la primera fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley Femenino que se realiza en Sao Paulo, el campeón peruano Alianza Lima perdió por 3-0 ante Osasco de Brasil, con marcadores de 25-14, 25-17 y 25-18, en una hora 11 minutos efectvos de juego. Este miércoles las blanquiazules enfrentarán a Zhetysu de Kazajistán.

El equipo íntimo dirigido por Facundo Morando no tuvo un buen inicio producto de los nervios del debut y Osasco pudo marcar diferencias rápidamente para quedarse con el primer parcial por un contundente 25-14 en 24 minutos. En el segundo parcial, las blanquiazules mostraron una mejoría y lograron mantener la paridad en el arranque pero las brasileñas pudieron imponerse por 25-17 en 23 minutos.

Alianza siguió de menos a más y en la tercera manga tuvo buenos momentos pero finalmente Osasco logró ganar por 25-18 en 24 minutos para arrancar así el torneo con una victoria. La colombiana María Alejandra Marín fue la más destacada en el juego de las blanquiazules.

El equipo ‘íntimo’ debe buscar recuperarse rápidamente pues este miércoles a las 11:30 a.m. (hora peruana) enfrentará a Zhetysu VC de Kazajistán, que debutó hoy con derrota por 3 sets a 0 (25-22, 25-21 y 25-20) ante Savino del Bene de Italia.