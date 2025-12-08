Sicarios ejecutan a extranjero con más de 10 balazos en taxi de Lurín

Sicarios en moto atacaron al copiloto extranjero en la madrugada del 8 de diciembre. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas.

Un hombre, presuntamente venezolano, fue asesinado a balazos mientras viajaba como copiloto en un taxi en Lurín. El ataque ocurrió en la madrugada del 8 de diciembre en la calle Los Pinos, dentro de la asociación Los Jardines de Lurín. Dos sicarios en motocicleta dispararon más de diez veces contra la víctima, quien murió en el acto. La Policía investiga la modalidad del crimen, que apunta a una ejecución dirigida o un ajuste de cuentas.

El crimen en la madrugada

Todo comenzó poco después de medianoche. El taxi circulaba por la calle Los Pinos, una zona que suele estar tranquila a esas horas. El pasajero había abordado el vehículo en un mercado cercano y pidió al conductor que lo llevara a recoger a dos mujeres. El taxista contó que el hombre no mostró nada extraño durante el trayecto. Cuando llegaron al punto acordado, una de las mujeres salió a recibirlos. Fue en ese momento cuando aparecieron los atacantes.

Ataque directo y letal

Dos sujetos en motocicleta se acercaron por el lado del conductor. Dispararon más de diez veces contra el copiloto sin darle tiempo a reaccionar. La víctima falleció en el acto dentro del vehículo. Los sicarios huyeron a toda velocidad. Los testigos del lugar solo alcanzaron a ver la moto alejarse. La rapidez y precisión del ataque dejó claro que no fue un asalto común.

Investigación en curso

La Policía llegó minutos después del crimen. Los agentes encontraron al hombre sin vida dentro del taxi. La Dirección de Criminalística acordonó la escena para recoger los casquillos y otras evidencias. Hasta ahora la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades trabajan en identificar al fallecido y determinar si tenía antecedentes o amenazas previas. La modalidad del ataque y el número de disparos refuerzan la hipótesis de una ejecución planeada. Los investigadores revisan cámaras de seguridad y toman declaraciones para rastrear la ruta de escape de los sicarios.