Real Madrid decidirá el futuro de Xabi Alonso el miércoles tras el partido ante el Manchester City

Real Madrid pasa un momento de tensión, luego de la inesperada derrota ante Celta de Vigo de local en el estadio Santiago Bernabéu, un resultado que generó preocupación e incomodidad dentro de la directiva merengue. La caída no solo sorprendió por el marcador, sino también por el rendimiento mostrado, lo que ha encendido las alarmas en medio de un calendario exigente.

En ese contexto, se ha revelado que el futuro del entrenador Xabi Alonso, estaría condicionado al resultado del partido del miércoles ante Manchester City por la sexta jornada de la Champions League. Según las versiones de prensa, si Real Madrid no logra imponerse, el entrenador sería cesado de su cargo, marcando un posible punto de quiebre en su etapa al mando del equipo. Zinedine Zidane sería su reemplazo.

Consultado al respecto en conferencia de prensa, el técnico español evitó entrar en la polémica y se centró en lo deportivo. “No pienso en eso. Pienso en el Real Madrid frente a Manchester City. Solo pienso en el partido del miércoles (hoy). Estamos todos unidos, todos juntos”, afirmó Alonso, dejando claro que su enfoque está puesto exclusivamente en conseguir la victoria que podría definir su continuidad.