Perú ocupó el tercer lugar en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Tras más de dos semanas de actividades, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 llegaron a su fin, con la delegación peruana en el podio del medallero general.

El Team Perú sumó en total 262 medallas, de las cuales 78 fueron de oro y permitieron que se mantenga en el tercer lugar. Además, también consiguió 80 de plata y 104 de bronce.

En el primer lugar quedó Colombia que se proclamó campeón bolivariano. El equipo “cafetero” obtuvo 142 preseas doradas, 122 de plata y 77 de bronce para un total de 341.

Con 30 medallas menos quedó Venezuela con el segundo lugar, obteniendo 104 medallas de oro, 92 de plata y 115 de bronce para una suma de 311.

Las disciplinas deportivas con más medallas son las de tiro deportivo con 30 medallas, siguiendo el atletismo con 22, taekwondo con 15, y el surf con 14. También el tenis logró importantes logros con Lucciana Pérez que ganó en individual y dobles dos medallas de oro y Juan Pablo Varillas en individual con una de oro.

Completaron el Top 5, la delegación de Chile en el cuarto lugar con 173 medallas en total, 53 de oro, 57 de plata y 63 de bronce, y Ecuador con 133 medallas, que obtuvo 40 de oro, 49 de plata y 44 de bronce, siendo 133 en general.