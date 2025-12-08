Más de 50 oficinas de Reniec trabajarán el 8 y 9 de diciembre para trámites de DNI

La Reniec atenderá en horario reducido para trámites y entregas de DNI en Lima y diversas regiones del país
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrá activas más de 50 oficinas a nivel nacional durante los días feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre. La entidad atenderá de 8:45 am a 4:45 pm para realizar trámites y entregas del documento nacional de identidad. En Lima, siete distritos contarán con servicio, mientras que en el interior del país las oficinas se concentran en regiones como Cusco, Ayacucho, Puno y Junín.
Oficinas en Lima y regiones
Reniec habilitará sus oficinas registrales en Independencia, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa Anita. La entidad advierte que algunas oficinas solo realizarán entregas de DNI, mientras otras permitirán trámites completos.
El lunes 8 funcionarán 46 oficinas en el interior del país. Las regiones con mayor cobertura son Puno con ocho oficinas, Ica con seis y Cusco con cinco. El martes 9 el número aumentará a 51, con San Martín liderando con diez oficinas. Los ciudadanos deben verificar servicios específicos en el enlace oficial de Reniec.
Costos y formas de pago
Los ciudadanos que tramiten el DNI electrónico 3.0 por primera vez pagarán 30 soles si son adultos y 16 soles si son menores de edad. Estos precios aplican hasta fin de año. Quienes ya cuenten con DNIe y necesiten renovarlo pagarán 41 soles mediante trámite web. El duplicado cuesta 33 soles.
Los pagos se realizan a través de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. Para Yape, se genera un ticket en el portal de recaudación del Reniec, se selecciona el trámite y se ingresa el número de ticket en la aplicación. Para los otros canales, los usuarios deben contar con el código correspondiente, acercarse a la agencia y realizar el pago. La institución recomienda pagar con anticipación.