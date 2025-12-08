Más de 50 oficinas de Reniec trabajarán el 8 y 9 de diciembre para trámites de DNI

La Reniec atenderá en horario reducido para trámites y entregas de DNI en Lima y diversas regiones del país

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantendrá activas más de 50 oficinas a nivel nacional durante los días feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre. La entidad atenderá de 8:45 am a 4:45 pm para realizar trámites y entregas del documento nacional de identidad. En Lima, siete distritos contarán con servicio, mientras que en el interior del país las oficinas se concentran en regiones como Cusco, Ayacucho, Puno y Junín.

Oficinas en Lima y regiones

Reniec habilitará sus oficinas registrales en Independencia, Jesús María, Miraflores, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa Anita. La entidad advierte que algunas oficinas solo realizarán entregas de DNI, mientras otras permitirán trámites completos.

El lunes 8 funcionarán 46 oficinas en el interior del país. Las regiones con mayor cobertura son Puno con ocho oficinas, Ica con seis y Cusco con cinco. El martes 9 el número aumentará a 51, con San Martín liderando con diez oficinas. Los ciudadanos deben verificar servicios específicos en el enlace oficial de Reniec.

Costos y formas de pago

Los ciudadanos que tramiten el DNI electrónico 3.0 por primera vez pagarán 30 soles si son adultos y 16 soles si son menores de edad. Estos precios aplican hasta fin de año. Quienes ya cuenten con DNIe y necesiten renovarlo pagarán 41 soles mediante trámite web. El duplicado cuesta 33 soles.

Los pagos se realizan a través de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Pagalo.pe. Para Yape, se genera un ticket en el portal de recaudación del Reniec, se selecciona el trámite y se ingresa el número de ticket en la aplicación. Para los otros canales, los usuarios deben contar con el código correspondiente, acercarse a la agencia y realizar el pago. La institución recomienda pagar con anticipación.

📢 ¡Atención!

El #Reniec atenderá este 8 de diciembre trámites y entregas de #DNIe en estas oficinas, de 8:45 a. m. a 4:45 p. m.



🔗 Realiza tus pagos con anticipación a través de Yape, Agente BCP, Págalo. pe o el Banco de la Nación y evita inconvenientes.



Más información:… pic.twitter.com/UjfqxAiCoK — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) December 5, 2025