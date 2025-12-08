Liverpool visita al Inter de Milán por la Champions League en medio de crisis futbolística

Liverpool (9 puntos) que atraviesa un serio conflicto, liderado por un entrenador que parece cada vez más aislado, enfrenta una eliminatoria de la Champions League en su sexta fecha, que podría definir si Arne Slot termina el Año Nuevo. Mohamed Salah quedará otra vez afuera, teniendo una rota relación con Slot.

Su rival Inter de Milán (13 unidades) lo espera este martes, y a diferencia del Liverpool, ritmo, equilibrio y armonía, todo lo que los Reds estaban y están a kilómetros de ser. El equipo dominante de la Serie A ahora espera una victoria y espera con impaciencia la llegada de la realeza europea.

El cuadro interista es exactamente lo que el Liverpool no es ahora: bien entrenado, cohesionado y confiado en sus roles. Los campeones italianos llegan a este partido en excelente forma nacional, impulsados ​​por una poderosa columna vertebral y una claridad táctica que se ha conservado a la perfección desde la temporada pasada.

San Siro bajo las luces de la Liga de Campeones no es un escenario para la incertidumbre, y el Inter buscará exponer la inestabilidad mental y estructural del Liverpool desde el principio. Las transiciones rápidas, la agresividad en el mediocampo y la presión dirigida a una zaga del Liverpool derrotada serán su modelo.

Otros Partidos: 10:30 a.m. Kairat Almaty-Olympiacos. 12:45 p.m. Bayern Múnich-Sporting Lisboa. 15:00 p.m. Atalanta-Chelsea; F.C. Barcelona-Eintracht Frankfurt; Mónaco-Galatasaray; PSV Eindhoven-Atlético de Madrid; Royale Unión SG-Marsella; Tottenham-Slavia Praga.