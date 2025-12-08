Incendio forestal azota San Marcos de Roccha, en Huancavelica

Preocupa inacción estatal

Un incendio forestal de grandes proporciones se registró la noche de ayer en la parte baja de Quinllo, distrito de San Marcos de Roccha, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica.

La extensión y las causas del siniestro son aún desconocidas, pero el fuego sigue avanzando rápidamente, consumiendo la cobertura vegetal de la zona.

El fuego fue avistado por transeúntes desde la carretera, quienes alertaron sobre la magnitud de la emergencia. Entre los testigos se encontraba el exministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien no dudó en expresar su profunda preocupación por la situación y la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

En declaraciones recogidas en el lugar de los hechos, el exministro aseveró con contundencia que “no hay presencia del Estado frente a esta catástrofe. Es lamentable ver cómo un desastre de esta naturaleza avanza sin que haya una acción coordinada y oportuna para sofocarlo. La población de Quinllo y San Marcos de Roccha necesita ayuda urgente.»

Hasta el momento, no se ha determinado qué originó las llamas en esta zona rural de la sierra de Huancavelica. El humo es visible a varios kilómetros y se teme por la afectación a la flora, fauna y posibles riesgos a viviendas cercanas.

Se hace un llamado urgente a las autoridades del Gobierno Regional de Huancavelica, al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y a las municipalidades provinciales y distritales correspondientes, para que desplieguen los recursos necesarios (brigadas, bomberos, equipo especializado) a fin de controlar y extinguir el incendio antes de que continúe propagándose.