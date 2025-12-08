Extorsionadores atacan hostal en Villa El Salvador con explosivos y coronas fúnebres

Dos sujetos en moto detonaron artefacto tras dejar amenazas de muerte. El ataque ocurrió en dos momentos distintos, ambos captados por cámaras de seguridad.

Un hostal del Grupo 22 del Sector 1 de Villa El Salvador fue víctima de un violento ataque extorsivo la madrugada de este lunes. Presuntos criminales detonaron un artefacto explosivo en la entrada del establecimiento después de colocar dos coronas fúnebres con amenazas directas de muerte contra los propietarios.

Ataque calculado en dos fases

Las cámaras de seguridad del distrito registraron el modus operandi de los delincuentes. Dos individuos llegaron al hostal en motocicleta durante las primeras horas del lunes. En su primera incursión, bajaron del vehículo y dejaron un arreglo fúnebre junto a la puerta principal. También colocaron un primer explosivo que no detonaron en ese momento.

Los atacantes se retiraron brevemente de la zona. Sin embargo, regresaron minutos después para completar su objetivo. En esta segunda visita, los criminales dejaron una segunda corona fúnebre con una inscripción aún más amenazante: «A la 3era no hay aviso».

Explosión y daños materiales

Inmediatamente después de colocar la segunda corona, los extorsionadores lanzaron el segundo artefacto explosivo hacia el interior del negocio. La detonación causó daños materiales en la fachada del hostal. Los vecinos de la zona quedaron alarmados por el nivel de violencia desplegado.

Mensajes evidencian extorsión y la policía investiga

Las coronas fúnebres contenían mensajes directos contra los propietarios del hostal. Entre las frases que los criminales dejaron se leían amenazas como «No pienses que estás de alivio» y el macabro epitafio «Que en paz descanses. Promoción 2023». Este último mensaje simulaba una despedida fúnebre y constituía un ultimátum claro.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar tras el ataque. Los agentes aseguraron las grabaciones de las cámaras de seguridad como evidencia principal. La PNP trabaja ahora en identificar y capturar a los responsables mediante el análisis de las imágenes y las huellas dejadas en la escena del crimen.

