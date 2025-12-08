EsSalud implementará inteligencia artificial para reducir tiempos de espera en citas médicas

EsSalud optimizará su central telefónica y lanzará el programa EsSalud en Casa con presupuesto de 89 millones de soles

El Seguro Social de Salud aplicará inteligencia artificial para agilizar la programación de citas médicas de sus 12 millones de asegurados en todo el país. El director ejecutivo, Segundo Acho Mego, anunció que la medida reducirá los tiempos de espera que hoy oscilan entre 30 y 60 días. La tecnología mejorará la respuesta de la central telefónica de citas y forma parte de un plan integral que incluye ampliación de horarios con tres turnos.

IA para mejorar la central telefónica

EsSalud utilizará la inteligencia artificial para optimizar su central telefónica de citas. El objetivo es atender de manera más eficiente las llamadas que actualmente son rechazadas o no reciben respuesta adecuada. «Vamos a mejorar también las citas telefónicas que ya la estamos haciendo con inteligencia artificial para mejorar todas esas llamadas que a veces son rechazadas o no son atendidas adecuadamente», afirmó Acho Mego en Radio Nacional.

La medida busca destrabar el sistema de citas y cirugías que mantiene largos periodos de espera. La institución programará especialistas según la demanda y las patologías específicas de cada hospital.

EsSalud en Casa: atención médica domiciliaria

La institución lanzará la estrategia EsSalud en Casa para llevar atención médica a los hogares de los asegurados. El programa se enfocará en personas que no han acudido a un centro de salud en el último año. El presupuesto asignado es de 35 millones de soles para 2026 y 54 millones para 2027.

El programa busca prevenir enfermedades y reducir la congestión hospitalaria. Acho Mego expresó preocupación por el aumento de casos de obesidad y sobrepeso. «Pero, sobre todo, buscamos detectar a tiempo los casos de cáncer», explicó el funcionario.

Donación de órganos

Una familia de Lima donó los órganos de su familiar fallecido en un hospital de EsSalud. La decisión permitió que cuatro personas en lista de espera prolonguen su vida. Se activó así el operativo número 51 de donación de órganos en EsSalud en lo que va del año. Cirujanos, intensivistas, enfermeras, coordinadores y especialistas trabajaron en el proceso con el máximo respeto y profesionalismo.