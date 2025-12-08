Ernesto Álvarez anuncia coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas e inteligencia financiera contra el crimen

Álvarez indica que la estrategia requiere reconstruir los servicios de inteligencia y articularlos con los cuerpos operativos

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el gobierno ejecuta una estrategia contra la criminalidad que articula a la Policía Nacional, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera. El funcionario reveló que trabajan en un plan estratégico de seguridad ciudadana diseñado a partir de lo encontrado durante los primeros 35 días del gobierno de José Jerí. La estrategia incluye medidas contra el uso indebido de billeteras digitales.

Reconstrucción de la inteligencia como eje central

Álvarez Miranda explicó que el eje de la estrategia no es la fuerza, sino la reconstrucción de los servicios de inteligencia. «El esfuerzo inicial es muy grande, pero cuando los organismos de inteligencia cooperan de manera natural con los cuerpos operativos, cada vez habrá un mayor resultado», afirmó el premier.

El funcionario reconoció que reconstruir estos sistemas y lograr su operación conjunta representa un reto. «Se trata de buscar un equilibrio, no por medio de la fuerza, sino de los servicios de inteligencia que en este momento tienen que ser reconstruidos, comenzar a operar en forma conjunta y luego enlazar sus resultados con los grupos operativos», precisó.

Supervisión en el Vraem

El premier realizó estas declaraciones durante una visita a las bases del Comando Especial del Vraem. Lo acompañaron el presidente José Jerí, el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el ministro de Defensa César Díaz Peche. El objetivo fue supervisar las operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Álvarez destacó el sacrificio de militares, policías y civiles. «Honor para todos aquellos que sirven al Ejército, a la Marina, a la Aviación, a la Policía. Honor para todos aquellos que hacen de la defensa de la patria un principio», recalcó.

Medidas contra billeteras digitales

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana acordó que el Ministerio del Interior coordine con el Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Asociación de Bancos del Perú medidas para fortalecer la respuesta estatal frente al uso indebido de billeteras digitales.

Las acciones incluyen una campaña sobre protección de cuentas digitales y una propuesta para incluir líneas vinculadas con el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles dentro del bloqueo asociado a cuentas Plin, Yape y BIM. Además, se prepara un proyecto que garantice el pago de multas por venta ambulatoria de chips.