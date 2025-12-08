Ecuador jugará amistoso ante Países Bajos en marzo del proximo año previo al Mundial

Pensando en llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo del 2026, la selección de Ecuador disputará su primer amistoso frente a Países Bajos, y continúa en la búsqueda de un rival africano, lo cual se puede concretar en los próximos días.

El partido ante los “tulipanes” se jugará en Ámsterdam, el martes 31 de marzo del próximo año. Además, medios ecuatorianos informaron que el otro rival de la ‘Tri’ será africano, y probablemente pueda ser Marruecos en cotejo que sería en territorio español.

Tras el sorteo del Mundial 2026 efectuado el pasado viernes 5, la Selección ecuatoriana integra el Grupo” E” junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. El objetivo del equipo dirigido por el técnico argentino Sebastián Beccacece, será superar por primera vez los octavos de final.