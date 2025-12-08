Denuncian a esposo de exreina de belleza por millonaria estafa

La tensión se respira. La indignación estalla.Y un empresario rompe el silencio para acusar al esposo de una exreina de belleza —hoy candidata a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular— de haberlo despojado de más de un millón de soles en una presunta venta fantasma de acciones.

Según la denuncia, todo comenzó en marzo pasado. César Iglesias del Águila, alentado por la confianza en su amiga y contadora, Luz Reyes, aceptó reunirse con Camilo Vela Quintana para analizar una inversión poderosa: adquirir el 52 % de la empresa Alta Tecnología en Limpieza SAC (ALTALISAC).

Tras reuniones, promesas y ajustes de precios, Iglesias tomó la decisión.Pagó 1 millón 500 mil soles para convertirse en accionista mayoritario de una empresa dedicada a la limpieza y productos ferreteros.

La presencia de una contadora de confianza y la cercanía con una exreina de belleza hacían parecer que nada podía fallar.Pero, según relata, todo se derrumbó.Iglesias afirma que entregó el dinero a través de su contadora, con la promesa de una inversión sólida. Sin embargo, asegura que las acciones nunca aparecieron. Y el dinero… tampoco.

“Hago esta denuncia contra Camilo Vela Quintana y su esposa Pierangeli Dodero, quien ahora postula con el número 5 por el partido de Keiko Fujimori. Tras venderme el 52 % de las acciones de la empresa, todo quedó en nada. Ella hizo un fideicomiso y pasó todo a CORIL. Desde hace meses no responden mis llamadas”, declara con evidente frustración.

Frente a la Dirincri, con la voz quebrada por la impotencia, Iglesias sostiene que no sería el único afectado. Afirma que otras empresas y empresarios habrían sido víctimas del mismo modus operandi y los insta a presentarse a la División de Estafas.

“A todos los proveedores, les pido que se acerquen y denuncien. No podemos quedarnos callados. Este dinero, reunido de forma ilícita, podría estar destinado a financiar una campaña política”, concluye con firmeza.