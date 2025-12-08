Cerrón seguirá prófugo: Justicia rechaza su pedido de libertad pese a candidatura presidencial

El líder de Perú Libre intentó revocar la prisión preventiva que pesa sobre él por presunto lavado de activos y organización criminal, pero el Poder Judicial desestimó sus argumentos

Vladimir Cerrón permanecerá bajo mandato de prisión preventiva por 24 meses mientras se investiga el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre. El juez Leodán Cristóbal Ayala declaró infundada la solicitud del exgobernador de Junín, quien lleva más de un año en la clandestinidad y ahora es candidato presidencial para 2026. La decisión representa un nuevo revés judicial para el fundador del partido que hoy gobierna el país.

La estrategia legal que no prosperó

La defensa de Cerrón apostó por argumentar que existían cambios sustanciales en la investigación. Presentó como pruebas correcciones al peritaje contable original, un informe técnico de la Procuraduría General del Estado que contradice la pericia fiscal inicial, resoluciones de cosa juzgada en otros procesos por lavado de activos y la regularización del desbalance patrimonial ante la Sunat con la determinación de su obligación tributaria.

Los abogados también citaron las recientes absoluciones de Cerrón en dos casos emblemáticos. El Tribunal Constitucional anuló el 3 de diciembre de 2024 la condena de tres años y seis meses por el caso La Oroya. Además, la Corte Suprema lo absolvió el 26 de marzo en el caso Aeródromo Wanka, precisamente el proceso que lo llevó a la clandestinidad en octubre de 2023.

Según la defensa, estas sentencias favorables justificaban que Cerrón haya incumplido las reglas de conducta. Argumentaron que su cliente decidió «poner a buen recaudo su derecho a la libertad» ante «sentencias injustas».

El juez responde: nadie está por encima de la ley

El magistrado Cristóbal Ayala fue contundente en su resolución del 4 de diciembre. Señaló que la defensa pretende someter nuevamente a debate elementos de convicción ya examinados. La jurisprudencia es clara: no procede revisar datos ya analizados en incidencias de variación de prisión preventiva.

El juez enfatizó que ningún procesado se encuentra «privilegiado ni autorizado para sortear o evadir sus deberes u obligaciones procesales» por circunstancias asociadas a otros procesos. Cerrón enfrenta una medida cautelar autónoma por su vinculación con organización criminal y lavado de activos, dos delitos graves.

«Es parte de la regla democrática en un Estado de Derecho», sostuvo el magistrado. La restricción a la libertad ambulatoria proviene del poder de coerción del juez, amparado por la normativa procesal, constitucional y supranacional.

Candidato presidencial desde la sombra

Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023. Mientras tanto, Perú Libre lo eligió como candidato presidencial para las elecciones de 2026 mediante el proceso de elecciones primarias en modalidad de delegados. Lo acompañan Flavio Cruz Mamani y Bertha Rojas López como vicepresidentes. Esta es la última prisión preventiva que enfrenta el líder del partido oficialista.

