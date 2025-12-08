Canciller garantiza protección a embajada de Betssy Chávez

Hugo de Zela garantiza que no habrá operativo contra Betssy Chávez y contradice al presidente José Jerí

El canciller Hugo de Zela confirmó que el Gobierno mantiene la protección policial en la embajada de México en Lima, donde permanece asilada la exministra Betssy Chávez, sentenciada a más de 11 años de prisión por conspiración para la rebelión. El funcionario garantizó que la inmunidad diplomática de la residencia será respetada, a pesar de la ruptura de relaciones con México y de las declaraciones del presidente José Jerí sobre un eventual ingreso al inmueble.

La sentencia que activó la tensión

El Poder Judicial sentenció a Betssy Chávez a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Se dispuso su inmediata búsqueda y captura a nivel nacional e internacional. La extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo se encuentra actualmente asilada en la embajada de México en Perú. Esta situación llevó al Gobierno peruano a romper relaciones diplomáticas con el país gobernado por Claudia Sheinbaum.

Protección policial se mantiene

De Zela precisó que, a pesar de haber roto relaciones con México, se mantiene la protección policial en la embajada. Confirmó que Chávez sigue dentro de la residencia con un equipo mínimo de agentes del orden custodiando el lugar. «Sabemos que está ahí, sabemos que hay un equipo mínimo de personas que la cuidan. La protección a la residencia de un embajador continúa, aunque se hayan roto relaciones», declaró el canciller.

Inmunidad diplomática garantizada

El canciller garantizó que la inmunidad diplomática no será vulnerada. La aclaración surge tras las declaraciones del presidente José Jerí, quien había señalado que «si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas que no me tiembla la mano». De Zela aclaró que ese tema ya fue conversado con el mandatario. «¿Reafirma que no se va a violar la inmunidad de la residencia? Sí, lo reafirmo. Es un tema que hemos conversado con el señor presidente y esa es la posición de Perú. Eso es algo que no va a ocurrir», puntualizó.

Además, el canciller sostuvo que su propuesta a la OEA para modificar el asilo diplomático busca evitar que se convierta en un instrumento para eludir la justicia en Estados democráticos.