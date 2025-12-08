Avanza País oficializa a José Williams como candidato presidencial tras salida de Phillip Butters

José Williams, exgeneral y expresidente del Congreso, encabezará la fórmula para 2026 tras la renuncia de Butters.

Avanza País – Partido de Integración Social eligió este domingo 7 de diciembre al expresidente del Congreso José Williams como su candidato presidencial para las elecciones generales de 2026. La designación se produjo durante el Congreso Nacional del partido, mediante votación democrática de los delegados. Williams reemplaza a Phillip Butters, quien renunció de forma irrevocable a la militancia y a su precandidatura el pasado viernes, mediante carta notarial dirigida al presidente del partido, Aldo Borrero, acusando falta de organización y control.

Trayectoria militar y política

Williams nació el 9 de noviembre de 1951 en Lima. Se formó en la Escuela Militar de Chorrillos, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Militares en 2009. Completó una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales en 2011. Su carrera militar lo llevó a participar en la guerra del Cenepa contra Ecuador en 1995.

El momento más destacado fue en 1997, cuando comandó la Operación Chavín de Huántar que rescató a los rehenes de la casa del embajador de Japón. Entre 2006 y 2007 fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Del 2009 al 2012 dirigió académicamente el Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa.

Del Congreso al 2026

El exgeneral de 74 años fue elegido congresista por Lima en 2021 con 44,791 votos. Llegó a la presidencia del Parlamento en septiembre de 2022, reemplazando a Lady Camones. Durante su gestión ocurrió la vacancia de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario intentó dar un golpe de Estado.

Williams encabezará la fórmula de Avanza País en un contexto de múltiples candidaturas. Para las elecciones del 12 de abril de 2026 participarán 37 organizaciones políticas, de las cuales tres son alianzas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones estableció el domingo 7 de junio como fecha para una eventual segunda vuelta. El próximo sábado 13 de diciembre se aprobará el padrón electoral definitivo.