‘Sabelón se bajó del tren: Phillip Butters y la crónica de una candidatura extinta

Entre fafines y curules (Caña)

Nunca pegó en las encuestas y Juliaca lo hizo pisar tierra como eventual postulante presidencial

Por: Mariano Arana Bazán

genebrardo_10@hotmail.com

La política peruana, ese circo dantesco donde la farsa y la tragedia bailan un vals macabro, nos regala, una vez más, el espectáculo de una caída. El autoproclamado ‘Sabelón’, Phillip Butters, ese personaje estentóreo que hizo de la provocación su púlpito y del insulto su pan de cada día, ha arriado las velas de su quimérica candidatura presidencial.

El termómetro electoral, ese instrumento del que el propio Butters desconfía y desprecia –llamándolo «otro tema»–, no hizo sino certificar la fragilidad de su proyecto. El «Sabelón», que en la tribuna radial y televisiva podía sonar como un tambor de guerra, se reveló en el campo político como un simple cajón vacío.

El episodio de Juliaca (quizás su más grueso error político), en la inmensidad airada de Puno, es uno de los puntos centrales de esta crónica. Es sabido que su presencia en Radio La Decana fue recibida con una andanada de huevos, piedras y agravios, obligándolo a ser evacuado bajo la protección de un casco policial, transformando al «Sabelón» en el «Correlón».

A este desastre público se sumó la pugna intestina. La renuncia del ‘Sabelón’ al partido Avanza País no puede leerse sin la sombra de César Combina, el excongresista que habría cuestionado las decisiones del partido. Aunque Butters diga que el tema no le interesa, la fricción interna es un factor de desgaste para cualquier aspirante.

También la incapacidad de trascender el personaje mediático fue un lastre insalvable. Butters es un showman, cuyo estilo se basa en la hipérbole, la burla y la polarización, elementos ideales para generar rating, pero absolutamente insuficientes para proponer políticas públicas serias. El electorado vio más a un animador de circo que a un estadista.

Otro factor crucial fue la saturación y la normalización de su discurso de confrontación. Lo que en un momento de crisis e indignación podía sonar atractivo para una franja de la población cansada, se volvió predecible y agotador. En una encuesta de CPI sobre figuras mediáticas, su desaprobación superaba consistentemente el 60% entre la población del sur del país. El electorado peruano, voluble y pragmático a partes iguales, ha demostrado que castiga la estridencia que no se traduce en soluciones.

Finalmente, la ausencia de estructura y financiamiento sólido en Avanza País para un candidato tan divisivo terminó por sellar su suerte. En la última campaña de 2021, la misma agrupación apenas alcanzó el 5.7% de los votos válidos (según ONPE), una base insuficiente para catapultar a una figura tan polarizante.

Sin una maquinaria partidaria robusta que canalizara su popularidad mediática hacia las bases, su candidatura se quedó flotando en el éter digital y radial, sin anclaje territorial ni dinero para competir en una campaña de alcance nacional, obligándolo a renunciar a una empresa que, desde el inicio, parecía más una bravata que un proyecto político serio.

—

(Sumilla)

“Phillip Butters es un ANTES en Avanza País. Ahora nos toca mirar al futuro y unirnos para pasar la valla en unidad”.

César Combina

Excongresista

—

58

años tiene el comunicador que acaba de tirar la toalla.

—

Leyenda:

Su alegato es que renuncia “por motivos políticos y partidarios”.

—-

(Al costado del logo)