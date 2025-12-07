Restaurant peruano en Miami gana premio Top de la gastronomía

Ceviche Barrio logró el primer lugar del concurso organizado por el Colegio Gastronómico del Perú y Sintonía TE VE

Después de 5 meses de concurso con cuatro etapas clasificatorias llegó a su fin la tercera edición del premio Top Ten de la gastronomía peruana en el exterior con la participación digital de más de 100 mil personas de diversas nacionalidades.

Este 2025 el primer lugar es para Ceviche Barrio, restaurant ubicado en Fort Lauderdale, USA, cerca de Miami. Bajo el liderazgo del chef Marco Gordillo, logró miles de votos provenientes de ciudades del estado de Florida, Colombia, Argentina y España. Además de peruanos de diversas regiones de nuestra patria.

Tras recibir la medalla, diploma y trofeo, el chef Gordillo agradeció al Colegio Gastronómico del Perú, y en especial al periodista Enrique Vidal, creador y líder del concurso internacional, así como al equipo culinario que lo acompaña hace casi 4 años.

En el segundo lugar se ubicó Tentación Criolla, de Barcelona, España con 3 locales espléndidos; luego Brisas peruanas, de Génova, Italia; en cuarto lugar Lima Fusión en Quillota Chile; y el quinto puesto fue para Señorío Criollo y sus dos restaurantes en Londres.

El sexto puesto lo tiene AJÍ Ceviche Bar, de Orlando USA; sétimo Poulet Brasa, de Montreal, Canadá; en octavo lugar se ubica Aldo Restaurant, de Tokio, Japón; noveno La Mixtura de Wong, en New Jersey; y cierra la lista Sumaq Ñusta, en Santiago de Chile.

Carlos Cornejo, presidente del Colegio Gastronómico del Perú, anunció que en el 2026 tendremos dos grandes categorías: la primera chefs independientes, y la segunda restaurantes peruanos en el exterior previa clasificatoria por continentes.

“Serán 6 meses de concurso internacional con los mejores embajadores culinarios de nuestra patria en el mundo”, finalizó Cornejo.

—-

En las fotos los dos finalistas que llegaron a Lima: Marco Gordillo y Milagros Brouset de Campoa, el primero desde Miami y la segunda procedente de Londres