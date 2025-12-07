Presentan libro “Chancay: La Revancha Naval Peruana en la Guerra por el Salitre (1880)

Texto escrito por Gaetano Guevara Bergna y Gabriel Guevara Echevarría, recoge acción heroica de ilustres peruanos olvidados por la historia

Su profundo amor por la historia de nuestro país, los llevó a escribir un libro contando con lujos de detalles los pormenores de un capítulo importante, pero casi desapercibido, sobre el hundimiento de la goleta chilena Covadonga, frente a las costas de Chancay, en la Guerra del Salitre en el año 1880, que se convierte en un magno texto que todo peruano de bien debe leer para rendir honores a los héroes olvidados.

Los autores son el Doctor en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y Capitán de Navío en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú (MGP), Gaetano César Guevara Bergna y su hijo, Gabriel Gaetano Guevara Echevarría, Bachiller en Administración de Negocios Internacionales, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Es así que, el texto titulado “Chancay: La Revancha Naval Peruana en la Guerra del Salitre (1880), se presentó oficialmente el lunes 01 de diciembre en el marco de la Feria del Libro Ricardo Palma, en Miraflores, y es el resultado de una ardua y delicada labor de recopilación y selección de información de fuentes fidedignas de crédito, que otorgan la validez que se requiere.

Por los héroes olvidados

“El texto trata del hundimiento de la Covadonga, en Chancay, por medio de un bote bomba, que desarrollaron peruanos como el ingeniero Juan Manuel Cuadros Vila; el militar Pedro Ruiz Gallo y los marinos de la Brigada Torpedista, que lograron hundirlo el 13 de setiembre de 1880”, precisa el doctor Gaetano Guevara Bergna, previamente lograron similar hazaña con el Vapor LOA en el Callao, el 3 de julio de este mismo año.

Por su parte, su hijo Gabriel Gaetano Echevarría, tuvo a su cargo un capítulo sobre las bondades logísticas que en la actualidad emplea satisfactoriamente el megapuerto de Chancay, con la inversión de Cosco y la minera peruana Volcan.

Este libro, sin duda alguna será una fuente obligada de consulta de entendidos en Historia y Geopolítica, consta de seis capítulos, y servirá también para honrar la memoria de ilustres peruanos que entregaron su vida por la patria.