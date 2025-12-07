Otto Kunz lanza campaña navideña: “Esta Navidad, Lúcete, Experto”

La marca celebra la pasión culinaria de los expertos y ofrece nuevas experiencias para los consumidores en estas fiestas.

Otto Kunz, reconocida marca peruana especializada en embutidos, hamburguesas y cortes de carne premium presenta su campaña “Esta Navidad, Lúcete, Experto” que nace como respuesta al deseo de los consumidores de vivir la Navidad no solo como una tradición, sino como una oportunidad de expresar su talento y creatividad en la cocina.

Esta iniciativa está orientada a quienes disfrutan de la cocina y buscan lucirse en la cena navideña, inspirándolos a expresar su creatividad y compartir su pasión gastronómica, poniendo en práctica lo aprendido durante el año.

Propuesta de KV_Lúcete Experto

La campaña contempla la integración de novedades en el portafolio de Otto Kunz que lanza una línea exclusiva de productos especialmente diseñada para inspirar y elevar las preparaciones navideñas. Los nuevos productos de temporada son:

Enrollado Ahumado con Mermelada de Frambuesa, Pasas Rubias y Tocino;

Enrollado Ahumado con Mermelada de Frutos del Bosque y Tocino;

Chorizo Sabor Miel de Maple;

Chorizo Mermelada de Rocoto; y

Jamón Crouté.

Asimismo, los consumidores podrán seguir disfrutando de los clásicos de temporada como el Brazuelo Marinado, el Jamón Navideño, la Bondiola Ahumada, entre otros.

Para quienes buscan sorprender en la cena navideña, la campaña de Otto Kunz ofrece acceso a recetas exclusivas y consejos a través de su playlist en YouTube y el nuevo e-book “Una Navidad Como Corresponde”, elaborado por Karla y Mariel Chávez. Este material es un recorrido de recetas, mesas, tips y tradiciones para celebrar la Navidad tal como la vivimos desde siempre.

La campaña “Esta Navidad, Lúcete, Experto”, reafirma el compromiso de Otto Kunz de acompañar a los expertos y aficionados culinarios con productos que inspiran, sorprenden y deleitan, convirtiendo cada creación en una experiencia memorable.

Sobre Otto Kunz

Otto Kunz es una marca peruana con cerca de 40 años de trayectoria en la elaboración de embutidos, hamburguesas y cortes de carne premium. La marca continúa innovando con productos y experiencias que inspiran a los exploradores gastronómicos a vivir su pasión con autenticidad y maestría.